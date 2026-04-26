Sheinbaum vuelve a enfrentar protestas por deficiencias en el sistema de salud

CLASE POLITICA Miguel Ángel Rivera

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Una de las promesas no cumplidas y más sentidas (son casi todas) del profeta de Macuspana es, sin duda, la de llegar a tener un sistema de salud como el de Dinamarca.

Esto lo comprobó penosamente la presidenta (con A) Claudia Sheinbaum Pardo que se ha autoerigido como constructora del segundo piso de la llamada Cuarta Transformación y que, por tanto, tiene que cargar con todos los errores de su líder, guía y antecesor.

En materia de salud son ya más de siete años sin que se pueda materializar esa promesa de tener un servicio de salud gratuito para beneficio de la población más necesitada.

Con fallas, pero los repudiados gobiernos surgidos del PAN, los encabezados por Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, pusieron en operación una sistema que llegó a atender a millones de mexicanos que no están afiliados a ningún sistema de seguridad social.

Si embargo, el caudillo de la llamada Cuarta Transformación, el expresidente Andrés Manuel López Obrador, destruyó ese organismo e inventó otro que supuestamente sería mucho mejor, el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), mismo que, en la práctica, funcionó peor o de plano no sirvió, pues a final de cuentas, luego de varios cambios de funcionarios e intentos de adecuación, el organismo creado por el nuevo régimen resultó una fracaso, por lo que tuvo que ser cancelado.

Como el gobierno de la 4T desvió los recursos para sus proyectos faraónicos –que tampoco sirvieron y costaron mucho más de lo anunciado– se quedó sin dinero para operar un nuevo organismo autónomo y recurrió a otras de las instituciones creadas por sus también repudiados antecesores del PRI, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), creado por Plutarco Elías Calles, a quien no sólo le plagió esa institución, sino también la construcción de un Maximato.

El IMSS recibió toda la carga, pero ningún elemento de ayuda. Bueno sí, se le agregó el «apellido» favorito de la llamada Cuarta Transformación para todas las instituciones y organismos creados supuestamente para beneficio popular. El fracasado INSABI se convirtió en IMSS-Bienestar.

Como dice el dicho popular, «el que a dos amos asiste, con alguno queda mal». Y eso fue lo que le sucedió al IMSS, pero peor, porque no cumple con ninguno de sus dos amos, ni con los afiliados que pagan sus cuotas (a las que se suman las de los patrones y a los que se presume debe aportar el gobierno) ni con los recién llegados que no aportan nada.

Como ejemplo, cabe recordar que, de acuerdo con cifras del propio Instituto, dejó de surtir durante el año 2025 más de 7.8 millones de recetas por falta de medicamentos.

Para más, esta cifra representa un incremento de aproximadamente 67% más que las recetas no surtidas en 2024. Esto significa que el instituto falló diariamente en el surtimiento de entre 28 mil y 70 mil recetas. El desabasto afectó principalmente a pacientes con enfermedades crónicas, como cáncer y diabetes, entre otras.

Si a los que pagan por el servicio del IMSS no se les cumple con la entrega oportuna de los medicamentos, a quienes se les puede calificar de «arrimados», los pacientes que dependen del IMSS-Bienestar, les va peor. Esto sin contar que no hay suficientes elementos ni personal para atender a todos los derechohabientes, por lo cual los enfermos tienen que esperar meses para ser atendidos, como si también sus padecimientos pudieran posponerse sin agravarse.

A pesar de estos antecedentes negativos, la heredera de la llamada Cuarta Transformación ha manifestado de manera repetida que se ha mejorado el abasto y reparto de medicinas.

Uno de sus «alentadores» mensajes se difundió el reciente 26 de marzo. El portal del gobierno de México dice al respecto: 31 de marzo de 2026 | Comunicado

«Hemos avanzado muchísimo», dice el encabezados de esa nota, que luego detalla:

«La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que el promedio de abasto de medicamentos es de más del 97 por ciento en las tres instituciones de salud pública, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el IMSS Bienestar y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y puntualizó que se continúa trabajando para llegar al 100 por ciento.

«El esquema de compra de medicamentos nos ha permitido llegar en este momento a un promedio de un poco más de 97 por ciento en las tres instituciones. Evidentemente, el objetivo es llegar al 100 por ciento. ¿Por qué no hemos llegado al 100 por ciento? En algunos casos hay proveedores que no han entregado, o en algunos casos a lo mejor en una unidad de salud no había cierto medicamento, aunque en otra unidad de salud sí lo había.

«Estamos trabajando para tener el 100 por ciento, pero hemos avanzado muchísimo en el abasto de medicamentos. Y siempre está el 079 para que puedan hablar en caso de que no sean adecuadamente atendidos», puntualizó en conferencia matutina: «Las mañaneras del pueblo».

Con estas palabras, la primera mandataria daba respuesta a distancia a una protesta que recibió el 6 de junio de 2025 durante una gira por el Estado de México, concretamente en Ixtapaluca. No se trataba de alguien ajeno, sino de los propios trabajadores del sector salud.

La nota del portal Animal Político de esa fecha dio cuenta de que «personal de salud protestó en el evento de la presidenta Claudia Sheinbaum por la falta de instrumentos y medicamentos para atender a los pacientes, además de sus bases, pues no cuentan con un sueldo digno.

Con pancartas y consignas, los trabajadores aseguraron que llevan años trabajando en esas condiciones, entre las cuales se incluye desabasto de víveres para el servicio de comida de personal y pacientes

«Con esta transición del IMSS-Bienestar que ha empeorado esta situación. Entonces, políticamente dan una cara, pero la realidad es otra», declaró la trabajadora de la salud.

En esa oportunidad, el discurso presidencial hacía referencia al recién ideado programa «Salud casa por casa», el cual supuestamente servirá a personas enfermas de la tercera edad con dificultades para trasladarse a un centro de salud. Por cierto, circulan rumores en el sentido de que todas las personas comprendidas en el programa han sido afiliadas ¡pero a Morena! Bueno, pero eso es otra historia.

El hecho es que, en esa fecha, la presidenta también respondió a los trabajadores del sector salud inconformes con su situación laboral.

«A todo el personal, ya van a venir las bases. Justo hablamos hoy de eso, de cómo vamos a resolver ese problema. Bueno, ya nos dijo el doctor que se requiere personal y en esas… Fue uno de los temas que hablamos en la reunión», dijo la gobernante.

A pesar de las promesas oficiales, las protestas por fallas en los programas de salud se repitieron más de ocho meses después, el reciente fin de semana, cuando la presidenta Sheinbaum realizaba una gira por Hidalgo.

El reciente sábado 25, habitantes deTenango de Doria, denunciaron falta de medicamentos y médicos, lo cual contradice el reporte de abasto garantizado, adenás de destacanr fallas en hospitales de la región.

En la parte final de su discurso la mandataria federal presumió los alcances de los programas de su gobierno, como pensión mujeres bienestar, becas para estudiantes, y el referido programa salud casa por casa; inversiones en nuevos centros de salud y hospitales, adaemás de reiterar que el abasto de medicamentos estaba garantizado.

En ese momento en que iniciaron los reclamos. Los pobladores señalaron insuficiencia de personal médico, principalmente durante los fines de semana, así como desabasto de medicamentos en hospitales y unidades de salud de la región.

La Presidenta respondió que su gobierno mantiene revisiones constantes en el sistema de salud y se comprometió a atender de inmediato las carencias detectadas. «Todos los lunes estoy revisando centro de salud por centro de salud», afirmó.

En efecto, Sheinbaum acudió ayer, domingo, todavía en Hidalgo, a centros de salud IMSS-Bienestar, donde volvió a asegurar que ha mejorado el abasto de medicamentos y ordenó atender de inmediato las carencias denunciadas por pobladores. Destacó que se trabaja en la contratación de más personal de salud y en la ampliación de horarios de atención, con el objetivo de garantizar servicios oportunos a la población.

¿Tendrá que recorrer todos los centros de salud del país?