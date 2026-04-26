AMANDITITITA ofrecerá concierto gratuitos

En “CUÍCATL: LA CIUDAD QUE SUENA”

La destacada cantautora y escritora ofrecerá una serie de conciertos de entrada libre los domingos a partir del 3 de mayo y hasta el 6 de septiembre de 2026

Las agrupaciones encargadas de abrir cada concierto fueron seleccionadas a través de una convocatoria lanzada a principios de marzo, diseñada específicamente para proyectar a artistas emergentes cuya propuesta lírica y musical capture la esencia, las voces y las historias de la Ciudad de México

“Cuícatl: la ciudad que suena” es una iniciativa cultural diseñada para llevar presentaciones artísticas gratuitas a las plazas, parques y recintos culturales de la capital

En el marco de la iniciativa “Cuícatl: la ciudad que suena”, impulsada por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, la cantautora Amandititita recorrerá la capital del 3 de mayo al 6 de septiembre de 2026 con conciertos de entrada libre los domingos en 16 sedes.

Más que una gira convencional, se trata de un proyecto que busca llevar la música a los espacios públicos, descentralizar la oferta cultural y acercarla a las comunidades que habitan la ciudad desde una lógica más directa y cotidiana.

“Cuícatl: la ciudad que suena” es una iniciativa cultural diseñada para transformar la capital a través de presentaciones artísticas gratuitas.

Todos los domingos, el programa busca descentralizar la oferta cultural y llevar la música, la danza y el teatro directamente a plazas, parques y espacios comunitarios; así, fortalece el tejido social y garantiza el acceso universal a la cultura en cada rincón de la ciudad.

En entrevista, la artista compartió que este recorrido representa algo mucho más profundo: la posibilidad de reencontrarse con la ciudad que ha marcado su vida, obra, y con las personas para quienes escribe. La gira, en ese sentido, no solo implica volver a los escenarios, sino también regresar a los territorios donde nacieron muchas de sus historias.

Para Amandititita, la Ciudad de México es más que un escenario, es memoria, herida, refugio y, sobre todo, una fuente inagotable de historias. La cantautora, originaria de Tampico, Tamaulipas, se asume más como cronista urbana que como música: alguien que observa, recoge y transforma lo que ocurre en las calles en relatos que transitan entre la canción, la escritura y la oralidad.

Su vínculo con la capital no es superficial ni reciente, está atravesado por experiencias profundas que marcaron de forma definitiva su manera de mirar y narrar.

“Mi máxima inspiración ha sido la Ciudad de México. Es una ciudad que me ha dado mucho, pero también me ha quitado. A partir del temblor del 85, donde murió mi padre, creo que me volví una observadora de su alma. Desde ahí empecé a mirar la ciudad de otra manera, como si fuera una figura que alberga los mejores corazones, pero también muchas heridas”, recordó.

Durante años, su música transitó por circuitos que no necesariamente correspondían con el público al que le escribe: escenarios alejados de la cotidianidad que retrata en sus letras, festivales donde el acceso suele estar condicionado por el costo. Por eso, esta gira se convierte en una forma de retribución.

“Tocaba en festivales muy caros, con boletos que no tienen nada que ver con la realidad de las personas de las que hablo en mis canciones. Nunca me había presentado en espacios públicos en 17 años de carrera, entonces cuando llega esta invitación se siente como un sueño que ni siquiera me había atrevido a desear”, explicó.

La propuesta, cuenta, no surgió de ella, sino que llegó como una invitación institucional que encontró eco inmediato en su historia personal y en su forma de entender la cultura como un derecho.

“Cuando la Secretaría de Cultura me extendió el ofrecimiento, yo dije ‘esto es lo que yo quería’. Todavía no lo creo del todo, porque siempre he sentido que mi lucha es muy solitaria, y ahora de pronto hay un respaldo para llevar estas ideas a más gente, para decirles que está bien lo que son, que no tienen que aspirar a ser otra cosa para tener valor”, afirmó.

Durante su presentación en “Noche de Primavera 2026” el pasado 21 de marzo, el impacto de presentarse en el espacio público fue inmediato. Ahí encontró algo que durante años le había sido esquivo: un público que además de escucharla, se reconoce en lo que oye, personas que habitan las mismas historias que ella convierte en canciones.

“En los espacios públicos está la gente a la que le compongo. Ahora que presenté mi libro en el Zócalo y que tuve Noche de Primavera me di cuenta de que estaban mis personajes entre la gente sabiéndose sus canciones y cantándolas con una mirada de: ‘entiendo lo que dices porque yo lo vivo’”, relató.

Como parte de este recorrido, Amandititita también decidió abrir el escenario a nuevas voces. La selección de artistas que la acompañarán no se basó en criterios técnicos o académicos, sino en algo más esencial: la capacidad de contar la ciudad desde la experiencia propia. “Me guié por lo que sentí que tenía mejor letra, porque obviamente soy una clavada en eso, y una de las cosas que más influyeron fue que esas letras tuvieran que ver con la ciudad. Para mí eso era lo importante, porque puedes aprender a cantar y a tocar un instrumento, sin embargo, no es tan fácil aprender a tener algo que decir”, detalló.

El resultado es un mosaico diverso de propuestas que dialogan desde distintos territorios, generaciones y experiencias. En ellas, reconoce una constante que ha persistido a lo largo del tiempo: una mezcla de desgaste y afecto profundo por la ciudad, una relación compleja que sigue siendo motor creativo.

“Hay algo que no ha cambiado en las canciones, sigue habiendo un cansancio muy grande, pero también un amor profundo por la ciudad. Es esa contradicción de sentir que no lo estás logrando, pero tampoco te quieres ir. Me siento muy contenta de admirar esta nueva parte y de ver que el talento está ahí, solo necesitan ese empujoncito que, estoy segura, Cultura se los está dando”, observó.

Ese impulso, considera, debe venir acompañado de políticas culturales que garanticen el acceso, especialmente para quienes históricamente han quedado fuera de los circuitos formales de formación artística. “Hay gente que no va a encontrar un camino si no tiene acceso a él. No todos pueden pagar una escuela de arte, y eso no significa que no tengan talento. Por eso estos espacios tienen que ser gratuitos, porque ahí es donde realmente se puede generar una transformación”, subrayó.

En el escenario, el público encontrará un recorrido por sus cuatro discos, junto con adelantos de su próximo material y una propuesta escénica que incorpora elementos teatrales. La intención, explica, es transformar sus conciertos en experiencias más cercanas, accesibles y pensadas también para públicos jóvenes, incluyendo a las infancias.

“Ahora que hay tantas actividades gratuitas digo: ‘Qué increíble ser parte de esto’, porque a mí la cultura me salvó la vida. La escritura, las canciones, me sacaron de un destino muy complicado. Estoy segura de que el arte puede salvar a muchas personas. Ser parte de esto, de llevar cultura a espacios gratuitos, es devolver algo de lo que a mí me transformó”, concluyó.

Programación La invitación está abierta a sumarse a este recorrido por la ciudad, donde la música se encuentra con la vida cotidiana en espacios públicos y de acceso gratuito. Cada domingo, la gira propone un nuevo punto de encuentro en distintas sedes. ● 3 de mayo – Plaza del Bolero, Tlalpan

10 de mayo – Jardín Santiago Xicoténcatl, Benito Juárez

17 de mayo – Deportivo El Cacalote, Cuajimalpa

24 de mayo – Alameda Sur, Coyoacán

31 de mayo – Jardín de Santiago Tlatelolco, Cuauhtémoc

7 de junio – UTOPÍA Meyehualco, Iztapalapa

14 de junio – Foro Cultural Magdalena Contreras, Magdalena Contreras ● 21 de junio – Isleta del Bosque de Chapultepec, Primera Sección, Miguel Hidalgo ● 28 de junio – Velaria del Campamento Dos de Octubre, Iztacalco ● 26 de julio – Plaza San Jacinto, Álvaro Obregón ● 2 de agosto – Sede por definir, Xochimilco ● 9 de agosto – Deportivo Eduardo Molina, Venustiano Carranza ● 16 de agosto – Explanada Tecómitl, Milpa Alta ● 23 de agosto – Parque del Mestizaje, Gustavo A. Madero ● 30 de agosto – Mixquic, Tláhuac ● 6 de septiembre – Parque Tezozómoc, Azcapotzalco Con “Cuícatl: la ciudad que suena”, Amandititita no solo regresa a cantar en la Ciudad de México, vuelve a recorrerla desde la memoria, a escucharla desde la experiencia y a encontrarse, una vez más, con las historias que le dan sentido a su obra.