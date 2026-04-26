Con paso firme se avanza para mejorar la movilidad en Naucalpan: regidor Paulo Lara

Fortalecimiento de la infraestructura vial

Naucalpan, Méx.- Con el liderazgo de nuestro presidente municipal Isaac Montoya Márquez y gracias a la obra realizada con recursos propios del gobierno, se llevó a cabo la inauguración de la reconstrucción con concreto hidráulico de 3.2 kilómetros de la lateral del Periférico Norte, desde Viveros a Baden Powell.

Expresó lo anterior el quinto regidor Paulo Lara Saavedra, luego de asegurar que «esta acción fortalece la infraestructura vial y mejora la seguridad para todas y todos los habitantes y de quienes transitan por esta vía».

El representante popular de Morena destacó que «en este importante acto contamos con la presencia de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez como invitada, refrendando la importancia de seguir trabajando en coordinación por el bienestar de la ciudadanía».

En ese sentido, diversos sectores de la población, reconocieron las acciones del gobierno que encabeza el alcalde Isaac Montoya y refrendaron su confianza por las obras y servicios públicos en su beneficio.

Finalmente, Paulo Lara puntualizó que “seguimos avanzando con acciones que generan resultados reales, construyendo vialidades más duraderas y servicios públicos de calidad en favor de la ciudadanía”, concluyó.