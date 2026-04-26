Destinará el gobierno de Atizapán 150 millones de pesos en apoyos

Programa “Salario familiar”

Atizapán de Zaragoza, Méx.- Con un presupuesto histórico de 150 millones de pesos, el programa “Salario familiar”, impulsado por el alcalde Pedro Rodríguez, beneficiará este año a 20 mil familias del municipio, cifra nunca antes destinada a programas sociales en Atizapán de Zaragoza.

El Presidente Municipal afirmó que el incremento en el presupuesto asignado a este programa, responde a la demanda de la población.

“Recibimos más de 57 mil solicitudes, es por ello que crecerlo a 20 mil era la posibilidad de tratar de apoyar a más Atizapenses, pero también el hecho de destinar otros 50 millones de pesos, con lo cual estaremos rebasando más de 150 millones en este programa y ello habla de finanzas sanas que tenemos”, dijo.

Puntualizó que la ampliación en la inversión que se ejercerá durante este año en esta iniciativa municipal es una muestra de que los impuestos que los Atizapenses pagan con muchos sacrificios, se traducen también en beneficios para ellos mismos.

Integrantes del cuerpo edilicio de las distintas fracciones partidistas reconocieron el buen manejo de los recursos que este gobierno ha tenido, lo que permite que hoy más familias puedan acceder a uno de los apoyos sociales que ha distinguido a esta administración.