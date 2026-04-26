Las mujeres mexiquenses no están solas: Citlalli Hernández

Participación en la Segunda Feria del Libro de Ecatepec

Ecatepec, Méx.- “Hoy las mujeres se sienten menos solas”, afirmó Citlalli Hernández Mora, ex titular de la Secretaría de las Mujeres del gobierno de México, quien aseguró que para erradicar la violencia hacia este sector se requieren políticas públicas y acciones de gobierno, pero sobre todo un cambio cultural de la sociedad mexicana.

Hernández Mora participó en la Segunda Feria del Libro de Ecatepec, impulsada por la alcaldesa Azucena Cisneros Coss, donde habló sobre la Cartilla de Derechos de las Mujeres emitida por el gobierno de México y elaborada durante su gestión, con 27 millones de ejemplares impresos y traducidos a 68 lenguas originarias.

La ahora presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena mencionó que de su cargo en la Secretaría de las Mujeres se lleva consigo el hecho de servir de manera directa al pueblo mexicano y “saber que lo que estás haciendo se materializa en transformar la vida de una mujer, en salvarle la vida, detener la violencia que vive o ayudarla a recuperar a sus hijas e hijos”.

Cisneros Coss reconoció el trabajo de Hernández Mora al frente de la Secretaría de las Mujeres y añadió que el gobierno municipal emitió el Ecatálogo, que es un directorio de dependencias de atención hacia este sector, cuyo objetivo es prevenir cualquier tipo de violencia.

Previamente, la presidenta municipal inauguró la Segunda Feria del Libro de Ecatepec, donde señaló que “aquí hay gente que lee, gente que es crítica, que resiste, que sueña y que construye”.