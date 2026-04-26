Sigamos construyendo un mejor futuro para la niñez: Simón Mondragón

Valle de México. En el marco del «Día del Niño», el celebrar su infancia es reconocer su creatividad, su energía y su capacidad de soñar. Sigamos construyendo espacios donde se sientan felices, seguros y valorados cada día. Afirmó el profesor Simón Mondragón Bernal, director general de Educación Media Superior del Estado de México, luego de reiterar que en los gobiernos federal y estatal, la educación es y siempre será una prioridad, pues es la mejor herramienta para el futuro de las nuevas generaciones.