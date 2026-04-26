Descartan prórroga para registrar líneas de telefonía celular

El plazo vence el 30 de junio

Se espera que en 64 días se pueda alcanzar la meta de registrar más de 148.2 millones de chips; van 30.2 millones

No habrá una prórroga para registrar líneas de telefonía celular hasta el 30 de junio ante las compañías de telecomunicaciones y de lo contrario tendrán suspendido el servicio, aseguró Norma Solano Rodríguez, comisionada presidenta de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT).

La funcionaria federal reveló que a la fecha se tiene contabilizado 30.2 millones de líneas de telefonía móvil, por lo que se espera que antes del plazo establecido se puedan registrar 148.2 millones de líneas telefónicas existentes en el país.

La CRT junto con los operadores de telecomunicaciones, entidades de gobierno y organismos empresariales lanzaron una campaña masiva en redes sociales y medios de comunicación para que la población pueda realizar el registro de las líneas de telefonía, de lo contrario a partir del 1 de julio tendrán suspendido el servicio, dijo.

La campaña tendrá presencia en espacios públicos, oficinas de gobierno, eventos culturales, plazas comerciales, estadios, centros de atención y entretenimiento, así como en páginas de gobierno y de instituciones privadas y educativas, aplicaciones de las compañías móviles y redes sociales.

“No existe un escenario donde las personas antes del 30 junio no van a registrar la líneas telefónicas, por lo que hoy en una estrategia conjunta lanzada por la CRT con operadores se busca que se acelere los registros de las líneas”, comentó Solano.

Resaltó que todos los datos solicitados para el registro de las líneas celulares no estarán en posesión del gobierno federal, sino que se mantendrán en base de datos de todos los operadores de telefonía móvil.

En un escenario optimista, Solano resaltó que de manera diaria se deben registrar 1.5 millones de líneas, esto a fin de que antes del 30 de junio se tengan registrados la totalidad de las líneas telefónicas móviles.

Durante la conferencia, la comisionada presidenta recordó que esta medida el registro de líneas es una obligación mandato dentro de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, por lo que también se descartó la idea de que se desconecte a la población como mandato constitucional.

Solano puntualizó que en caso de que los mexicanos no registren su línea de telefonía móvil tendrán suspendido el servicio, sólo podrán realizar llamadas de números de emergencia como el 911 y recibir alertas de seguridad sísmica.

Aclaró que todos los usuarios de telefonía móvil si desean realizar el registro de su línea posterior al 30 de junio podrán «reactivar» su servicio, por lo que también se descartó la posibilidad de perder el número telefónico una vez se cumpla el plazo.

El registro de las líneas móviles es una obligación que entró en vigor el 9 de enero del presente año, que tiene la finalidad de erradicar activos delictivos y estafas que se realizan a través de estos mecanismos de comunicación.

Por operadores, Telcel lleva un avance de 19 por ciento del universo usuarios que tienen, seguido de Telefónica Movistar México con un 16 por ciento, AT&T México con un 29 por ciento y Bait con un 28 por ciento, puntualizó Solano.

Desconfianza de entregar datos personales

El país poco más de 60 días de que concluya el plazo para la vinculación masiva de líneas móviles y la presión crece sobre la industria y la autoridad regulatoria debido a la resistencia de las personas a entregar sus datos oficiales.

La falta de confianza no solo ha retrasado el proceso de registro, sino que empuja a los mexicanos a buscar alternativas para comunicarse al margen del padrón de telefonía. En un sondeo realizado o mecanismos como las e-SIM.

“No pienso dar mis datos. Prefiero quedarme sin línea, además para qué quieren nuestra información si ya tienen bastante de nosotros. No lo entiendo. Seguiré con Whats porque eso solo necesita internet y a ver qué pasa”, aseguró Ricardo Cervantes, un transeúnte de la plaza comercial Forum Buenavista.

Otros usuarios reconocieron que no estaban enterados de la disposición oficial y mucho menos del plazo. “No estaba enterada de eso y no entiendo para qué lo piden (…) no creo que dé mis datos. Ya existen otras alternativas para comunicarse como Whats”, dijo Carolina López.

La narrativa se replica en redes sociales, donde los usuarios exploran alternativas para mantenerse comunicados sin vincular su información personal a un número telefónico.

Desde el 9 de enero entró en vigor el registro telefónico nacional para asociar una identidad a una línea móvil y conservar el servicio de conectividad. De lo contrario, solo se tendrá acceso a números de emergencia. Para realizar el trámite son necesarios documentos como la CURP, la INE o el pasaporte. El objetivo de la medida es combatir las extorsiones vía móvil.

Pero expertos aseguraron que la búsqueda de alternativas de comunicación para evitar el registro móvil se enmarca en la desconfianza hacia las autoridades sobre el tratamiento de la información personal y en el temor a la vigilancia.

“Las opciones que contemplan los ciudadanos son viables porque ya las ven como una opción, pero esto solo habla de lo mal que está la regulación y claramente es algo que no se previó”, aseguró Jorge Bravo, especialista en telecomunicaciones y presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi).

Víctor Ruiz, CEO de la empresa de ciberseguridad Silikn, reconoció que WhatsApp y las e-SIM de Estados Unidos y los servicios de voz sobre IP son las opciones que más exploran los usuarios, especialmente en foros de redes sociales. Esto se debe a que la aplicación de mensajería permite mantener conversaciones incluso sin contar con una línea telefónica activa, mientras que las e-SIM facilitan la conectividad mediante roaming.