Delfina Gómez constata avance del 97% en la rehabilitación del Periférico Norte

Reconstrucción de los 108 kilómetros

El proyecto forma parte de la estrategia “2026, Año de las Obras en Edomex”, y se prevé que la renovación concluya el 30 de abril

Naucalpan, Estado de México.– La gobernadora Delfina Gómez Álvarez supervisó la reconstrucción de los 108 kilómetros del Periférico Norte, la cual lleva un avance del 97 por ciento. Destacó que esta obra es producto de la coordinación con los gobiernos municipales para mejorar la calidad de vida de las y los mexiquenses.

”Si ustedes observan, es una obra que va a estar muy bien, va a apoyar a muchos transportistas, muchos automovilistas y eso me deja muy complacida”, expresó la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

Joel González Toral, Director de la Junta de Caminos del Estado de México, informó que las labores de renovación de la carpeta asfáltica y balizamiento quedarán concluidas el 30 de abril, lo que permitirá disminuir hasta 30 minutos los traslados de los más de 200 mil automovilistas que transitan diariamente por esta vía.

A más de tres meses de trabajos ininterrumpidos también se realizaron acciones para prevenir inundaciones, Beatriz García Villegas, Vocal Ejecutiva de la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM), indicó que retiraron mil 939 metros cúbicos de azolve a lo largo de 87 kilómetros; así como la limpieza de 657 pozos de visita, 473 rejillas y 837 coladeras, esto en coordinación con los gobiernos municipales.

La gobernadora Delfina Gómez Álvarez hizo un reconocimiento a todos los que han participado en este proyecto que forma parte de la estrategia “2026, Año de las Obras en Edomex” para recuperar una de las vialidades más importantes del país y de la movilidad del Valle de México.

En la supervisión estuvieron Juan Hugo de la Rosa García, Secretario de Movilidad, y alcaldes y alcaldesas de Naucalpan, Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli, Tepotzotlán, Atizapán de Zaragoza y Tultitlán.