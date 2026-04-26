Edomex y CDMX blindan contra sarampión zonas limítrofes

Vacunación casa por casa

Ciudad de México.– Con el objetivo de blindar a la ciudadanía contra el sarampión, los gobiernos del Estado de México y la Ciudad de México realizan acciones conjuntas de vacunación casa por casa en la zona limítrofe, a fin de proteger a la población con mayor riesgo, debido a la alta movilidad de personas entre ambas entidades, lo cual incrementa la probabilidad de contagio

Al iniciar el arranque de esta estrategia, la secretaria de Salud del Estado de México, Celina Castañeda de la Lanza, y su homóloga capitalina, Nadine Flora Gasman Zylbermann, coincidieron en señalar que la inmunización es la forma más eficaz de prevenir la propagación de este padecimiento, por lo que esta tarea es permanente y se reforzará en la Semana Nacional de Vacunación.

La titular del sector salud mexiquense informó que, en el caso del Estado de México, por instrucciones de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, el barrido casa por casa se efectuará en las localidades de mayor riesgo del municipio de Tlalnepantla, con una población objetivo de más de 65 mil habitantes, en concordancia con el blindaje que a la par realizará la Ciudad de México en la Alcaldía Gustavo A. Madero.

Samantha Gaertner Barnad, Directora General del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (CeNSIA) de la Secretaría de Salud federal, explicó que en el país se han registrado a la fecha más de 16 mil casos de sarampión, de los cuales 519 están activos y 66 fueron notificados en las últimas 24 horas, lo que hace imperativo trabajar en conjunto entre esta zona densamente poblada.

Las autoridades sanitarias realizaron un recorrido por el área limítrofe de ambas entidades, donde corroboraron las acciones de vacunación y enfatizaron que la recomendación de inmunizarse contra sarampión es a partir de los seis meses de edad y hasta los 49 años, completar el esquema básico y que esta tarea se realiza todos los días en las unidades médicas de primer nivel de todas las instituciones de salud.