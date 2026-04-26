Esav Alan apuesta por la balada con 7 álbumes en 2026

El cantante y compositor presenta un ambicioso proyecto

Con homenajes a grandes intérpretes y temas inéditos: “Quiero retomar el power balad en su esencia”

Por Arturo Arellano

El cantante y compositor Esav Alan anunció uno de los proyectos musicales más ambiciosos del año: el lanzamiento de siete álbumes de estudio a lo largo de 2026. El concepto integra una cuidada selección de covers de grandes clásicos de la balada, así como canciones inéditas.

“Empezamos con las producciones desde el año pasado, ya tengo 35 canciones terminadas”, explicó el artista en entrevista, quien adelantó que uno de los discos ya se encuentra disponible en plataformas digitales. El próximo lanzamiento llegará el 29 de abril con El último intérprete Vol. 1 y 2.

En mayo, el proyecto continuará con “México, un encanto”, un homenaje a la música mexicana con temas rancheros y boleros de compositores como Álvaro Carrillo, José Alfredo Jiménez y Javier Solís.

Homenaje a los grandes

Una parte fundamental del proyecto está dedicada a rendir tributo a figuras icónicas como Rocío Dúrcal, Daniela Romo, José José, Juan Gabriel, Camilo Sesto, Nelson Ned, Lupita D’Alessio y Amanda Miguel “Una buena parte es ese homenaje y otra son canciones inéditas, además de un disco en inglés con temas de Céline Dion, Paul Anka y Sinatra”, detalló.

El propio Esav Alan ha elegido cada tema por su carga emocional y exigencia interpretativa. “Son temas que requieren y exigen al intérprete calidad y técnica, porque los estoy haciendo en los tonos originales… no son habladitas, son desgarrándose”.

También ha realizado adaptaciones respetuosas, pero con nuevos arreglos. “Por ejemplo, de Rocío Dúrcal grabé ‘Sola’, yo la cambio a ‘Solo’, se hace la adecuación de la letra, pero respeto todo lo demás”.

Nuevos sonidos para clásicos

El artista ha incorporado elementos contemporáneos a algunas canciones, sin perder su esencia. “Cada tema tiene mucho arreglo disco dance, porque a mí me gusta Bee Gees, Donna Summer”, comentó.

Como ejemplo, mencionó el tema “O todo o nada”, de Rafael Pérez Botija: “Originalmente es una balada, pero yo la hice con ligeros toques electrónicos”.

El proyecto surge en un momento que el propio cantante considera clave: el resurgimiento del interés por la música romántica entre los jóvenes “Las nuevas audiencias están retomando el interés por las canciones de amor, los sentimientos y las letras con profundidad emocional”, afirmó.

Recordó incluso una experiencia personal que confirma esta tendencia: “Hace tiempo me llama la dueña de la secundaria donde yo estudié y me dice: ‘pasé por el salón de dibujo y estaban escuchando a Julio Iglesias y a José José’”. Para él, este cambio marca una diferencia frente a su propia generación. “Yo batallé mucho con mi generación, que estaban entretenidos con otros géneros… había una barrera con los sentimientos, pero ya se está derribando”.

Música inédita con esencia espiritual

Además de los homenajes, Esav Alan trabaja en canciones originales con un enfoque emocional y espiritual “Tengo ya la mayoría de los temas originales terminados, con el corazón en la mano: ‘Antes de perder la fe’, ‘Siglos de vida’, ‘Diabólico mágico’”.

Sobre este último enfoque, explicó: “Me gusta mucho esa onda mágica, esotérica, espiritual… pero sumado a lo romántico. Por ejemplo, ‘Siglos de vida’ es de dos personas que se encuentran de nuevo después de varias reencarnaciones”.

El calendario contempla el lanzamiento de El último intérprete Vol. 3, seguido del álbum en inglés y, finalmente, los temas originales.

En cuanto a presentaciones en vivo, el cantante adelantó que llegarán después de la segunda mitad del año. “Debo terminar de grabar todos los discos… luego hacer los arreglos para los shows en vivo, es mucho trabajo, pero sí lo haremos”.

Finalmente, subrayó la importancia del contacto directo con el público: “Es necesario compartir estas canciones presencialmente, sobre todo con los jóvenes”.

Además de los homenajes, Esav Alan trabaja en canciones originales con un enfoque emocional y espiritual “Tengo ya la mayoría de los temas originales terminados, con el corazón en la mano: ‘Antes de perder la fe’, ‘Siglos de vida’, ‘Diabólico mágico’”.