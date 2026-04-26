Claudia Sheinbaum Pardo pide a Argentina deportar al Contralmirante Fernando Farías

Combate al huachicol

Su búsqueda deriva del decomiso de un buque con huachicol en Tampico en 2025, señala

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que buscarán que sea deportado el contraalmirante Fernando Faría, sobrino del ex secretario de Marina, Rafael Ojeda, quien entró a Argentina con un pasaporte falso,

La persona que se detuvo el día de ayer, se fugó del país y el jueves, a través de Interpol, que son estas fichas rojas que se emiten en todo el mundo, fue detenido, y está en este momento en Argentina, y se están haciendo todas las gestiones necesarias con el gobierno de Argentina, de la Fiscalía General de la República, y Relaciones Exteriores, para ver si puede haber una deportación.

”Él entra con un pasaporte falso a Argentina, entonces se está solicitando la deportación, y en caso de que no fuera así, pues ya se establecería las condiciones de extradición, pero estamos esperando que haya de deportación dado que entró de manera ilegal”, señaló.

La Presidenta refirió que las detenciones realizadas por autoridades mexicanas y la detención de Fernando Farías derivan del decomiso de un buque en Tampico en 2025, pues se descubrió que existía una red de huachicol detrás.

“Esta carpeta de investigación ha dado una red que existía, que ya no existe, una red que existía de entrada de combustible ilegal a nuestro País, que se dio particularmente en los primeros meses del 2025, cuando se hace este investigación a partir del buque que llega a Tampico», apuntó.

Sheinbaum Pardo explicó que tras el decomiso se encontró que el buque transportaba diesel de manera ilegal con un permiso temporal con el que no pagaba impuesto, y que a partir de ahí, se cancelaron esos permisos, se aumentó la vigilancia en la entrada y distribución del producto, y la Secretaría de Energía realiza una trazabilidad del combustible en las aduanas, y las investigaciones de la Fiscalía General de la República.

El Contralmirante Fernando Farías, señalado como presunto líder de una red de huachicol, fue detenido ayer en Argentina, luego de que su hermano, el Vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, fue capturado desde septiembre del año pasado.

Sheinbaum: a Campos se le señaló incumplir ley; «soberanía no se negocia»

En otro tema, Sheinbaum Pardo informó que el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, solicitó información a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, sobre el operativo de seguridad en esa entidad en el que presuntamente participaron agentes de la Central Intelligence Agency (CIA), y le reiteró los principios legales que deben observarse en la colaboración con gobiernos extranjeros.

En su mañanera, la mandataria señaló que el encuentro que sostuvieron ayer el secretario y la gobernadora fue cordial, pero subrayó que en este caso no se siguieron los procedimientos establecidos para la cooperación internacional en materia de seguridad.

“Se le pidió información a la gobernadora y quedó de dar la información y de parte del secretario de Seguridad, pues se le dijo todos los principios que hay que seguir, todas las leyes que hay que seguir para poder colaborar con algún gobierno extranjero. Y que en este caso, pues no se siguió este procedimiento”, afirmó.

Indicó que, tras ese intercambio, corresponde ahora a la titular del Ejecutivo estatal proporcionar los datos solicitados por el gobierno federal.

Consultada sobre si tendría comunicación directa con la gobernadora, Sheinbaum respondió que el contacto institucional ya se realizó por conducto del secretario de Seguridad. “Ya a través del secretario ya se estableció la relación”, sostuvo.

La reunión entre García Harfuch y Campos se realizó en privado y tuvo una duración menor a una hora. El encuentro ocurrió en medio de la controversia generada por el presunto involucramiento de agentes estadounidenses en tareas operativas en Chihuahua.

Asimismo, la presidenta informó que este viernes su gobierno envía una comunicación a los gobiernos estatales para recordar los procedimientos legales que deben observarse en materia de cooperación internacional en seguridad. Explicó que el documento señala que, en caso de colaborar con agencias de Estados Unidos u otros países, es indispensable apegarse a lo establecido en la Constitución y en la Ley de Seguridad Nacional, y canalizar cualquier coordinación a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores o del gabinete federal de Seguridad para contar con mayor información y seguimiento institucional.

Sheinbaum subrayó que el gobierno federal mantiene coordinación con autoridades de Chihuahua en materia de seguridad y rechazó señalamientos de legisladores de oposición en el sentido de que el cuestionamiento al operativo respondiera a una falta de reconocimiento a los resultados estatales. Indicó que existe trabajo conjunto y recordó que la federación ha desmantelado más de 2 mil 500 laboratorios clandestinos desde el inicio de su administración.

Sin embargo, enfatizó que el punto central de la controversia es la eventual participación de agentes extranjeros en operativos en territorio estatal sin los permisos correspondientes. “Hay algo que no se negocia, se llama soberanía y principios. La soberanía no se negocia, se colabora, se coordina, pero en el marco de nuestras leyes, de nuestra Constitución y de la defensa de nuestra soberanía”, sostuvo.

Añadió que sí existe coordinación con agencias de Estados Unidos en materia de seguridad, incluso con presencia de personal autorizado por la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero subrayó que ésta se desarrolla sin subordinación ni injerencismo.

Recordó además que la defensa de la soberanía nacional ha implicado altos costos históricos para el país, como la pérdida de territorio, y reiteró que todos los órdenes de gobierno deben apegarse a la Constitución y a la Ley de Seguridad Nacional en este tipo de cooperación.

Destaca Sheinbaum reducción de percepción de inseguridad en México

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó una reducción en la percepción de inseguridad en el país, de acuerdo con los resultados más recientes de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), los cuales, afirmó, reflejan avances de la Estrategia Nacional de Seguridad.

La mandataria presentó una gráfica con los datos de la encuesta, según los cuales la percepción de inseguridad pasó de 63.8 por ciento en diciembre de 2025 a 61.5 por ciento en 2026, lo que representa una disminución de 2.3 puntos porcentuales.

“La percepción de seguridad tiene que ver con distintos temas, principalmente con los delitos que se cometen en el lugar en que se vive. Esta encuesta se hace en las principales ciudades del país, las ciudades de más habitantes en México”, explicó.

Precisó que la medición del Inegi se concentra en zonas urbanas y señaló que, en el caso de la Ciudad de México, la evaluación se realiza incluso por alcaldía, a diferencia de otras entidades donde se consideran únicamente las principales ciudades.

La Presidenta subrayó que la percepción de inseguridad no depende exclusivamente de la incidencia delictiva, sino también de factores vinculados al entorno urbano. “Tiene que ver también con otras cosas como la condición de un municipio. Por ejemplo, si las luminarias no funcionan en una ciudad, si se ve oscura en la noche porque no están funcionando las luminarias, pues también influye en la percepción de inseguridad”, indicó.

Sheinbaum sostuvo que la reducción registrada en la encuesta representa un avance, aunque reconoció que se trata de una variación moderada. Añadió que su gobierno continuará trabajando en coordinación con autoridades estatales y municipales para disminuir los delitos y mejorar la percepción de seguridad entre la población.