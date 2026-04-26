Precios bajos, detrás del boom de las motocicletas

Alternativa riesgosa de transporte

Unidades desde los 20,000 pesos y en abonos desde 200 pesos se posicionan como una atractiva opción de movilidad

México vive un auge histórico en la venta de motocicletas, pues solo en 2025 se colocaron cerca de 2 millones de unidades, la cifra más alta desde que se tiene registro. Son más baratas, consumen menos y se han convertido en una alternativa de transporte y empleo. Pero el crecimiento tiene un lado oscuro, los accidentes mortales también se elevaron.

Estas cifras marcan una clara conducta al alza al considerar que, antes de la pandemia por covid-19, el promedio de ventas anuales oscilaba entre las 800,000 y 900,000 unidades, de acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Fabricantes e Importadores de Motocicletas (AMFIM).

Hoy, cinco de cada 10 accidentes viales fatales están relacionados con motocicletas y nueve de cada 10 conductores circulan sin licencia ni capacitación. Mientras las ventas siguen acelerando, la regulación y la seguridad avanzan mucho más lento. El reto ya no es vender más motos, sino evitar que el boom siga cobrando vidas.

Para la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad (AMTM), los factores detrás del boom de la motocicleta han sido claros. Los precios bajos, que comienzan desde los 20,000 pesos, y en abonos desde 200 pesos, se posicionan como una atractiva opción de movilidad al sobreponerlos con el de los vehículos, pues en el país ya es prácticamente imposible encontrar un automóvil nuevo por debajo de los 200,000 pesos.

En un contexto en donde la población llega a destinar hasta el 21% de sus ingresos en transporte y movilidad, las familias han encontrado en estos vehículos a dos ruedas una solución, más aun considerando que en ocasiones el transporte público no tiene la cobertura requerida por las personas.

A este contexto se suma que las motocicletas se han posicionado también como una alternativa de autoempleo, al ingresarlas a esquemas de reparto como Uber, Didi o Rappi.

“Se ha convertido en un medio de transporte y en un medio de trabajo. Las personas las voltean a ver por el costo, también de mantenimiento, igual por el gasto diario. Si nos ponemos en la lógica de alguien que gana uno o dos salarios mínimos y tiene que pagar el transporte de su hija y de su esposa, prefieren irse las tres personas en una motocicleta. Pasan a dejar al niño o a la niña a la escuela, luego a la señora y después se van a trabajar”, describe Nicolás Rosales, presidente de la AMTM.

La problemática radica en que, mientras el uso de las motocicletas crece a un ritmo acelerado, los accidentes mortales también lo hacen. La asociación destaca que, en la mayoría de los siniestros, están presentes los errores humanos, así como la imprudencia relacionada con excesos de velocidad.

Las normativas y regulaciones en torno a este tipo de vehículos parece quedar en “solo en tinta”, de acuerdo con Rosales, pues aunque en el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México se establece que las motocicletas deben utilizar un carril completo para circular, muchas veces éstas transitan en medio de los carriles, además de que es habitual verles zigzageando por las vialidades.

De acuerdo con datos de la AMTM, solo el 9% de los motociclistas cuentan con licencia oficial y capacitación adecuada, es decir, que nueve de cada 10 conductores no cumplen con este tipo de lineamientos.

Firmas como Italika, que comercializa entre seis y siete motocicletas de cada 10 vendidas en el país, proyecta aumentar en 30% su red de venta este año. La firma, perteneciente a Grupo Salinas, inauguró el último año 70 agencias, con lo que sumó más de 150 puntos de distribución totales en el territorio nacional, es decir, que en el último año casi duplicó su red.

Otras plataformas como Didi Moto se han sumado a la “fiebre de las dos ruedas” con opción de viaje en motocicleta, pero para Rosales, antes de pensar en aumentar ventas o planes en torno a esta clase de vehículos, es necesario concientizar de los riesgos que conllevan.

Boom de motos en México dispara accidentes

Las motos y sus millones de conductores se han convertido en los últimos años en protagonistas de una nueva cultura de movilidad que incluye cambios en el mercado laboral, impactando la convivencia vehicular y vial de los mexicanos.

La defensa de este medio de transporte ahora en auge, en ciudades y zonas rurales se ha hecho sentir en la Cámara de Diputados, a donde organizaciones de conductores de varias entidades reclaman leyes, políticas públicas y medidas que frenen la estigmatización que, señalan, pretende convertirlos en únicos responsables de los accidentes viales, también en aumento.

Pionero en la defensa de derechos desde hace 21 años, Sergio Soto dijo a los legisladores sentirse orgulloso de pertenecer a lo que ahora se considera el movimiento motociclista mexicano que suma a decenas de organizaciones con un mismo fin: bajar la siniestralidad creciente.

“Se fractura el tejido social, se acaban familias, el dinero, el ser humano. Pierden la vida amigos, hermanos. Y si no tienen, hoy le llamamos ‘la fortuna de fallecer’, porque quedan en silla de ruedas, imposibilitados, es una desgracia ir a hacer colectas para llevar un poco de tranquilidad”.

Frente a esta realidad, la diputada Patricia Mercado (MC), presidenta de la Comisión de Movilidad, informó: “Vamos a legislar, porque sí estamos perdiendo muchas vidas. Son muertes que pueden ser evitables y las motos llegaron para quedarse y para transformar la vida de las comunidades y la vida de las ciudades”.

Motos en 23% de siniestros de tránsito en México

Estimaciones basadas en cifras oficiales y tendencias de los últimos años señalan que actualmente circulan en el país 11 millones 628 mil 192 vehículos de motor registrados, en contraste con los 10 millones 203 mil 742 que se calculan había en 2025.

Lo que sí es un dato confirmado es que 22.96% de los siniestros de tránsito registrados en 2024 tuvieron involucrada una moto. Se trató de 86 mil 124 accidentes de un total de 374 mil 949 que ocurrieron ese año.

El porcentaje, sin embargo, era de 13.91% en 2018, con una cifra de 50 mil 834 accidentes con motos incluidas, de un total de 365 mil 281 situaciones viales adversas.

Entre 2018 y 2024 el parque vehicular de motocicletas en México aumentó en casi 5 millones de unidades, una demanda que ha ido acompañada del alza en la siniestralidad vial asociada a este modo de transporte.