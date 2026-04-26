Caza de migrantes en el Mundial 2026: presión alta que rodea a la fiesta del futbol

ICE vigila aeropuertos y entornos de estadios

La fiesta se juega fuera de la cancha con vetos migratorios y revisiones digitales

Por Arturo Arellano

Hay Mundiales que se recuerdan por los goles; otros, por los miedos que los rodean. El de 2026, que tendrá como casa a México, Estados Unidos y Canadá, amenaza con pertenecer a la segunda categoría. Mientras contamos los días para ver a México inaugurar la Copa contra Sudáfrica en la Ciudad de México, la pasión se mezcla con una inquietud que no cabe en la tribuna: ¿qué tan caro saldrá el boleto a la fiesta cuando en la entrada te espera la migra, no el molote de aficionados?

Estados Unidos, sede de 78 de los 104 partidos del torneo, se presenta como el gigante del negocio, de los estadios modernos y del espectáculo global, pero también como el corazón de una política migratoria endurecida bajo la administración de Donald Trump que ha convertido aeropuertos y ciudades santuario en zonas de tensión constante. La afición mexicana que ha llenado estadios como el Rose Bowl, el AT&T Stadium o el NRG con olas, cantos y playeras verdes ahora se pregunta si el viaje al Mundial será un sueño… o una ruleta rusa migratoria.

La postal es inquietante: agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) revisando celulares, exigiendo acceso a redes sociales y escaneando hasta el último mensaje, mientras ICE se despliega en aeropuertos y alrededores de los estadios que deberían ser templos del futbol y no extensiones de un centro de detención. El balón, que antaño parecía un pasaporte universal, hoy tiene que competir con vetos, fianzas millonarias y listas negras de países cuyos aficionados no saben si siquiera podrán pisar el país que alberga la mayoría de los partidos.

Lo más paradójico es que, mientras se ensalza el discurso del “Mundial para todos” y se presume el formato ampliado a 48 selecciones, en paralelo se levanta un muro invisible para millones de hinchas. Las cifras son frías: desde el endurecimiento de las políticas de entrada, CBP ha registrado alrededor de 55 mil revisiones de teléfonos y redes sociales entre 2025 y la fecha, un número que contrasta con la narrativa de apertura que la FIFA vende en sus campañas globales.

Y en el centro de esta tensión, el aficionado: ese mexicano que cruza cada verano la frontera para ver un amistoso de la Selección en California o Texas, el migrante que lleva años siguiendo al Tri como ancla de identidad, el fanático de países que hoy están en la lista de vetados, que ahorró en dólares, en riales o en francos CFA para vivir su único Mundial. El fútbol promete noventa minutos de igualdad en la cancha, pero el acceso al estadio se definiría mucho antes, en una fila de migración, frente a un agente armado con un sello y una base de datos.

Marcaje de ICE sobre estadios y aeropuertos

La American Immigration Council advirtió que las políticas de inmigración de la administración Trump representan “importantes desafíos” para jugadores y aficionados, justo cuando la Copa del Mundo se aproxima y Estados Unidos se convierte en el epicentro del torneo con tres cuartas partes de los partidos. En un análisis reciente, el organismo subraya que las restricciones de viaje, las revisiones digitales intrusivas y la presencia reforzada de ICE han transformado la logística de asistir a un partido de la Copa del Mundo en una carrera de obstáculos legales y emocionales.

El viaje comienza antes del abordaje. Desde 2025, la CBP ha intensificado el registro de celulares y redes sociales en los puntos de entrada, con 55 mil revisiones documentadas, según datos recopilados por organizaciones especializadas en derechos de migrantes y análisis de políticas públicas. Los agentes pueden solicitar a los viajeros que desbloqueen sus teléfonos, revisen sus conversaciones y dejen abiertas sus redes sociales para inspección, algo que preocupa especialmente a defensores de derechos civiles por el alcance que tiene sobre la privacidad y la libertad de expresión.

Además, ICE mantiene presencia en algunos de los principales aeropuertos de Estados Unidos, reforzando la sensación de vigilancia total en un contexto en el que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha enfrentado tensiones presupuestales y amenazas de cierres parciales. En ese escenario, el propio secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, llegó a advertir que funcionarios de aduanas podrían dejar de procesar viajeros internacionales en aeropuertos de “ciudades santuario”, lo que podría generar caos en el turismo y el comercio; al menos 11 ciudades anfitrionas del Mundial en Estados Unidos entran en esa catego

El impacto de la política migratoria se vuelve todavía más evidente al revisar la lista de países afectados por las restricciones de viaje y los programas de fianzas que ha impulsado la administración Trump en los últimos años. Un año antes del Mundial, se ordenaron restricciones a la entrada de ciudadanos de 39 países, entre ellos Afganistán, Birmania, Burkina Faso, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Malí, Níger, Sierra Leona, Somalia, Sudán, Siria, Yemen, además de varias naciones africanas, caribeñas y de otras regiones.

Un análisis del American Immigration Council señaló que, de las 48 selecciones clasificadas al torneo, la afición de Costa de Marfil, Haití, Irán y Senegal se encuentra sujeta a prohibiciones de viaje que podrían impedir su presencia en los estadios de Estados Unidos, salvo que hayan obtenido visas antes de la entrada en vigor de las restricciones o que califiquen para alguna de las escasas excepciones contempladas.

En este contexto, la paradoja mundialista se hace evidente: mientras en la cancha se presume diversidad de banderas y culturas, en la frontera algunos pasaportes valen menos que otros. El futbol, que se vende como lenguaje universal, se topa con políticas que deciden quién puede cantar el himno desde la grada y quién debe conformarse con verlo por televisión.

Las ONG levantan la tarjeta roja: un riesgo viajar a EEUU

El 23 de abril, más de 120 organizaciones de derechos humanos emitieron una advertencia de viaje dirigida a quienes planean acudir al Mundial 2026 en Estados Unidos, alertando sobre posibles “graves violaciones de derechos” derivadas de la política migratoria vigente. Entre los firmantes se encuentran la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) y la NAACP, organizaciones históricas en la defensa de derechos civiles y raciales.

La advertencia señala que aficionados, jugadores, periodistas y otros viajeros corren el riesgo de sufrir detenciones arbitrarias, deportaciones sumarias y otras formas de vulneración de derechos de debido proceso y no discriminación. El documento califica la política migratoria de la administración Trump como una “agenda draconiana y contraria a los derechos humanos”, especialmente nociva para personas de origen latino, africano, de países de mayoría musulmana y para integrantes de la comunidad LGBTQ.

Las organizaciones también ponen el foco en la responsabilidad de la FIFA. Acusan al organismo rector del futbol mundial de limitarse a declaraciones retóricas sobre derechos humanos, mientras mantiene una relación estrecha con el gobierno de Donald Trump y no ha exigido garantías firmes para quienes se desplacen a la Copa del Mundo. Jamil Dakwar, director del programa de derechos humanos de la ACLU, ha señalado que la FIFA “se ha acercado a la administración Trump poniendo en riesgo a millones de personas que podrían ver vulnerados sus derechos básicos”.

El colectivo de organizaciones exige que la FIFA utilice su influencia para lograr cambios concretos en las políticas migratorias relacionadas con el evento, incluyendo protocolos de no discriminación en aeropuertos, garantías contra la cooperación entre ICE y autoridades locales en el entorno de los estadios, y medidas de protección para minorías raciales y sexuales. La advertencia llega menos de dos meses antes del inicio del torneo en México, lo que añade presión a un calendario ya saturado de temas organizativos y de seguridad.

Para muchos defensores de derechos, esta “tarjeta roja” moral es una señal de que el futbol ya no puede separarse de las discusiones de política pública y derechos humanos: la elección de sede y la forma en que se reciben a los visitantes se han convertido en parte integrante del espectáculo global.

México se blinda desde el aire: simulacros extremos en el AICM

Mientras Estados Unidos enfrenta críticas por su política migratoria, México ha enfocado parte de su preparación mundialista en reforzar la seguridad en puntos neurálgicos como el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). En días recientes se llevaron a cabo intensos simulacros para capacitar a personal de seguridad en respuesta a escenarios de alto riesgo: secuestro de aeronaves, toma de rehenes y ataques con sustancias químicas, biológicas, radiológicas o nucleares.

Las prácticas se extendieron durante tres días. La semana pasada se realizó un simulacro de ataque QBRN en el hangar 13-31, con énfasis en la evaluación de tiempos de respuesta y la correcta implementación de protocolos ante emergencias “invisibles pero letales”, como las han descrito especialistas. El miércoles, el foco se trasladó a un ejercicio de toma de rehenes, donde entraron en acción unidades especializadas, negociadores y grupos antiterroristas, que ensayaron escenarios de crisis al interior del aeropuerto.

El jueves, en la Plataforma Oriente (posiciones 48, 49, 50 y 51, con rodaje E2), se escenificó el supuesto apoderamiento de una aeronave en tierra, lo que permitió probar la coordinación entre equipos tácticos, mandos de seguridad y autoridades aeroportuarias para recuperar el control del avión. Estos ejercicios han sido liderados por elementos de la Secretaría de Marina, a través de la Unidad de Protección Aeroportuaria y el equipo de Búsqueda, Localización y Neutralización de Artefactos Explosivos (BLONAE).

A las maniobras se sumó la participación de diversas instituciones: la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam), la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia y personal de aduanas, entre otros, conformando un frente interinstitucional para garantizar la seguridad durante el Mundial. Este tipo de simulacros se enmarca en una estrategia más amplia de reforzamiento de la seguridad aeroportuaria de cara a la llegada masiva de aficionados y delegaciones, con la aspiración de que el tránsito por la capital mexicana sea ordenado y seguro.

La apuesta mexicana es clara: minimizar riesgos relacionados con terrorismo, delincuencia organizada o incidentes de alto impacto, para que el protagonismo lo mantenga el balón y no una emergencia en la pista.

Piratería mundialista: negocio que juega entre las sombras

En paralelo a la agenda de seguridad y migración, la fiebre mundialista también ha encendido los focos en materia de propiedad intelectual y comercio informal. En la Ciudad de México, autoridades capitalinas realizaron un operativo en el Centro Histórico que culminó con el decomiso de 19,591 artículos falsificados con temática del Mundial 2026.

El dispositivo se concentró en la Plaza Olimpia, ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc, donde se inspeccionaron 23 locales comerciales tras detectar irregularidades en la venta de productos que utilizaban marcas y diseños sin autorización. La mercancía asegurada fue valuada en 6 millones 315 mil 862 pesos, de acuerdo con cifras oficiales divulgadas tras el operativo.

Entre los productos decomisados se encontraron playeras con diseños alusivos al Mundial, tenis con logotipos de marcas registradas y diversos accesorios con imágenes y elementos gráficos asociados al torneo, todos ellos sin licencia. Se trataba, en su mayoría, de artículos de origen asiático que imitaban modelos de firmas como Adidas, Nike, Puma, New Balance, Pirma y Joma, entre otras.

El operativo contó con la participación del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), que ha anunciado el fortalecimiento de acciones de vigilancia en puntos críticos de comercialización informal, como Tepito, el propio Centro Histórico y zonas del sur de la ciudad como Coapa, ante el aumento en la demanda de productos relacionados con el Mundial. El director del IMPI, Santiago Nieto Castillo, señaló que, en coordinación con autoridades federales y locales, se continuará combatiendo “frontalmente” la venta de artículos pirata o clonados, con la finalidad de proteger la propiedad intelectual y los derechos de las marcas.

Un rasgo distintivo de este operativo fue la presencia de 33 representantes de empresas y marcas, quienes colaboraron directamente en la identificación de productos apócrifos, validando en sitio la autenticidad de la mercancía y agilizando el proceso de aseguramiento. La medida ilustra el interés no solo de las autoridades, sino también de la industria, en contener un mercado clandestino que se expande cada vez que surge un gran evento deportivo.

Un Mundial entre alambradas invisibles

El Mundial 2026 se presenta como el más grande de la historia: más selecciones, más sedes, más partidos, más audiencia. Pero también es, posiblemente, el más condicionado por factores extradeportivos en décadas recientes. La combinación de políticas migratorias más duras, vetos a países enteros, fianzas elevadas para visados, advertencias de viaje de ONG y operativos de seguridad de alto impacto configuran un escenario en el que el camino a la grada es tan complejo como el camino a la final.

En última instancia, la pregunta central se mantiene: ¿podrá el futbol ser el puente que siempre ha prometido ser, o quedará atrapado en los mismos muros visibles e invisibles que dividen al mundo? Las organizaciones de derechos humanos han levantado la voz, los sindicatos han llevado sus quejas a instancias laborales y las autoridades mexicanas han afinado sus estrategias. Ahora, el balón está en la cancha de la FIFA y de los gobiernos involucrados.

Si la Copa del Mundo 2026 quiere ser recordada por los goles y no por las redadas, por los mosaicos en la tribuna y no por las filas en migración, será imprescindible que la pasión no se use como cortina para ocultar abusos. El futbol no puede cambiar solo el mundo, pero sí puede evitar ser cómplice de un partido donde millones quedan fuera desde el vestidor de la frontera.