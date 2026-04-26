“Ni con ellas ni sin ellas” Amigos, copas… y un montón de secretos por descubrir

Puesta en escena a la que se suma el reconocido actor y modelo cubano, Pedro Moreno

Por: Asael Grande

Dirigida por Rafael Perrín, escrita por Daniel Dátola, y con un elenco conformado por Cristián de la Fuente, Julio Camejo, Arturo Carmona, Salvador Zerboni, Silverio Rocchi, Yulianna Peniche. “Ni con ellas, ni sin ellas”, se presenta en el Teatro Broadway, Centro Teatral Manolo Fábregas; puesta en escena a la que se suma el reconocido actor y modelo cubano, Pedro Moreno: “Ni con ellas ni sin ellas, surgió después de Alta traición, un proyecto que hicimos en esta sala de teatro, la sala Brodway, era una obra de terror social, y terminamos temporada a principios de año, y arrancamos luego con Ni con ellas ni sin ellas, las dos son obras que han estado puestas en años anteriores acá, de hecho esta obra la hizo Cristián de la Fuente que todavía está en el elenco, con David Zepeda, Juan Soler, se fueron de gira y les fue muy bien, entonces, ahora hicimos un remake de la obra con actores nuevos, yo me incluí en este combo, gracias a Omar Suárez, que me dio la oportunidad para estar en este proyecto; es una comedia muy ligera, son cuatro tipos que se sientan en un bar a hablar de sus problemas, de las mujeres, de sus matrimonios, y de las manías que tienen ellas en casa, y cuando salen, la interpretación que tiene cada uno les da a sus mujeres, y las parejas vienen y se divierten mucho porque se ven identificadas, entonces, nosotros también hemos estado en una relación de años, y nos identificamos con la convivencia, la obra es noble, es unan obra ligera, vamos a estar en Puebla en mayo, mientras aquí estamos sábados y domingos”, dijo el actor, en entrevista exclusiva con esta casa editorial.

Con proyectos recientes, como Tu vida es mi vida, su participación en la telenovela A.mar, y en programas como Mira quién baila y MasterChef Celebrity, Pedro Moreno nos comentó que, “en 2025 hice A.mar, fue la última novela que hicimos, y no hemos trabajado más en televisión, desde entonces, estamos estado haciendo únicamente teatro; en los realitys shows, siempre sacan la esencia de cada quien, aprendes mucho, aprendí lo mal que yo cocinaba, yo creía que yo cocinaba regularmente bien, y cuando llegas ahí y te das cuenta que no, aprendí mucho, igual ha pasado con los realitys deportivos, de baile, alguien ve algo por televisión y se le hace fácil de hacer, los he disfrutado mucho”.

Fuera de los escenarios, Pedro Moreno ha explorado el mundo de los negocios, durante la pandemia fundó una empresa de construcción en Florida, donde trabaja como contratista desarrollando proyectos residenciales: “hemos audicionado para televisión, para cine, también tengo mi negocio en los Estados Unidos, tengo una compañía de construcción, eso es lo que hago en mis tiempos libres, mi licencia abarca toda la Florida”.

En “Ni con ellas, ni sin ellas”, un bar está cerrado al público, cuatro amigos se reúnen para celebrar que uno de ellos, finalmente, ha decidido separarse de su pareja. Lo que parecía una noche de copas entre camaradas se convierte en un torbellino de secretos, confesiones y enredos que ponen a prueba la amistad y exponen, con humor y picardía, las complicadas relaciones con el sexo opuesto: “recomendamos la obra para mayores de edad, trata sobre las relaciones de pareja, es una invitación a toda la gente para reñir, de cómo nosotros pensamos sobre las mujeres, la obra está bien delineada, se van a divertir, eso se los aseguro”.

Con un elenco de primer nivel encabezado por Cristián de la Fuente, Salvador Zerboni, Julio Camejo, Pedro Moreno, Silverio Rocchi y Yulianna Peniche, esta puesta en escena escrita por Daniel Dátola, dirigida por Rafael Perrín y producida por Omar Suárez, ofrece una mirada fresca, divertida e irreverente sobre la eterna batalla de los géneros. Una obra que promete que a las mujeres les encantará lo que se ve… y a los hombres lo que se dice.

Horario de Ni con ellas, ni sin ellas: viernes 20:50 horas, sábado 20:00 horas y domingo 17:00 horas. Teatro Broadway, Centro Teatral Manolo Fábregas