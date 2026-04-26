Eugene Onegin de Tchaikovsky, ópera emblemática del romanticismo ruso

Regresa en vivo desde el met de Nueva York

La soprano Asmik Grigorian y el barítono Iurii Samoilov protagonizan el reestreno de la aclamada producción de Deborah Warner

Considerada la obra más emblemática de la ópera rusa y una de las partituras más íntimas del romanticismo, Eugene Onegin de Piotr Ilich Tchaikovsky regresará a la pantalla gigante del Auditorio Nacional el próximo 2 de mayo, como el séptimo título de la Temporada 2025-2026 del programa En vivo desde el Met de Nueva York. La casa de ópera estadounidense reestrena la producción de Deborah Warner, que profundiza en la melancolía y el realismo emocional que define a la pieza. El ruso Timur Zangiev hace su esperado debut como director concertador en el Met, la soprano lituana Asmik Grigorian interpretará por primera vez el rol de Tatiana en la compañía y el barítono ucraniano Iurii Samoilov se incorpora como el protagonista.

Esta ópera en tres actos con libreto en ruso de Konstantin Shilovsky, Modest y Pyotr Ilych Tchaikovsky, basado en la novela homónima en verso de Alexander Pushkin publicada en 1831, se estrenó en el Teatro Bolshói de Moscú en 1881. La producción actual del Met sitúa la acción a finales del siglo XIX, en torno a la época del estreno de la ópera, y presenta un cuestionamiento atemporal: hablar de los sentimientos propios hacia la persona amada con riesgo al rechazo o vivir con la duda y el arrepentimiento de no haberlo hecho.

En la Rusia de los salones imperiales, la joven Tatiana se atreve a declarar su amor al dandy Eugene Onegin, un hombre incapaz de corresponderle. Su rechazo desatará un duelo trágico y años de arrepentimiento. Tchaikovsky envuelve esta historia de emociones contenidas en una ópera poderosa. La partitura combina números líricos con danzas y grandes conjuntos corales que refuerzan el contexto social de la historia. Los solos vocales son considerados entre los más impactantes del repertorio operístico. La puesta en escena de Deborah Warner, que reestrena el Met, utiliza elementos visuales para resaltar la soledad de los protagonistas.

Para el Met, Eugene Onegin ocupa un lugar privilegiado en el repertorio al ser definida por el propio Tchaikovsky no como una ópera convencional, sino como “escenas líricas”: “Pushkin ofrece una visión general de la antigua sociedad rusa alrededor de 1820, que la partitura original de Tchaikovsky divide claramente en sus tres actos: desde los rituales atemporales de la vida rural hasta la nobleza campestre con sus problemas y placeres y, finalmente, la deslumbrante aristocracia imperial de San Petersburgo”, explica el Met en el texto de presentación de este título.

Eugene Onegin fue compuesta entre 1877 y 1878, y marcó un hito en la historia de la música por su capacidad de traducir la psicología literaria al lenguaje sinfónico. Piotr Ilich Tchaikovsky (1840-1893), el compositor ruso más célebre de su tiempo, creó en esta pieza un universo donde el deseo y la convención social se entrelazan con una intensidad melódica que influiría directamente en autores como Serguéi Rajmáninov y Giacomo Puccini. Musicalmente, Eugene Onegin se destaca por la riqueza de su escritura vocal y orquestal. La escena de la carta, en la que Tatiana confiesa su amor, es uno de los momentos más emblemáticos del repertorio, mientras el monólogo final de Onegin condensa la dimensión trágica de la obra.

Este reestreno es dirigido musicalmente por Timur Zangiev, quien debuta en el Met tras haber ganado notoriedad internacional por su precisión en el repertorio ruso. El elenco de esta puesta en escena del Met reúne a voces de amplia trayectoria. Asmik Grigorian, quien interpreta a Tatiana, es considerada por The New York Times “una de las sopranos más destacadas del panorama dramático”. La cantante lituana fue nombrada Mejor actriz principal en 2019 en los Premios Austriacos de Teatro Musical y reconocida como Cantante femenina de ópera del año en 2022 por la Asociación Ópera XXI. Debutó en el Met con el papel principal de Cio-Cio-San en la ópera Madama Butterfly de Giacomo Puccini en 2024.

El barítono ucraniano Iurii Samoilov, que encarna a Eugene Onegin, debutó en el Concertgebouw de Ámsterdam cantando Lieder eines fahrenden Gesellen de Gustav Mahler y en el Royal Albert Hall de Londres en el Concierto de Navidad de José Carreras. Arribó al Met en 2022 como Schaunard en La Bohème de Giacomo Puccini, en la producción del legendario Franco Zeffirelli, llegó a la Ópera Den Norske de Oslo en el papel principal de Eugene Onegin y a la Ópera Nacional de París como Papageno en La flauta mágica de Wolfgang Amadeus Mozart.

El tenor francés Stanislas de Barbeyrac incursiona en el personaje de Lenski. Ha sido reconocido con prestigiosos galardones que destacan su carrera lírica, entre sus principales premios se incluyen el Prix Lyrique du Cercle Carpeaux y el Prix Lyrique de l’Arop en 2010, el reconocimiento como Révélation artiste lyrique en las Victoires de la Musique Classique en 2014 y el Premio al artista revelación en los International Opera Awards. Debutó en el Met en 2019, interpretando el papel de Don Ottavio en la ópera Don Giovanni de Wolfgang Amadeus Mozart. Esta actuación consolidó su presencia en los principales escenarios internacionales tras destacar en la ópera europea.

La mezzosoprano rusa Maria Barakova interpreta a Olga. Fue miembro del programa para jóvenes artistas del Teatro Bolshói de Moscú, en cuyo escenario debutó con La novia del zar de Nikolái Rimski-Kórsakov. También participó en las ediciones del Festival de Pesaro de 2018 y 2019. Su debut en el Met fue en el 2022 como Sonyetka en Lady Macbeth de Mtsensk, de Dmitri Shostakóvich.

La mezzosoprano rusa Larissa Diadkova interpreta a Filippyevna, debutó en la compañía del Kirov Opera Company como Vanya en Una vida por el zar de Mijaíl Glinka. Ha cantado en el Royal Albert Hall, el Barbican Centre, Wigmore Hall, Konzerthaus y Musikverein en Viena; Concertgebouw en Ámsterdam, Avery Fisher Hall en Nueva York como artista principal del Teatro Mariinsky, en el Royal Opera House Covent Garden, La Scala de Milán y en la Ópera de París. Su debut en el Met fue como Madelon en Andrea Chénier de Umberto Giordano en 1996.

Junto a ellos, el bajo-barítono ucraniano Alexander Tsymbalyuk interpreta a Prince Gremin. Inició su carrera en la Ópera de Odessa en 2000 en Eugene Onegin. De 2001 a 2003, fue miembro del Hamburg Opera Studio. Entre 2003 y 2012 formó parte del elenco de la Ópera Estatal de Hamburgo. Su debut en el Met fue en 2010 como Ferrando en Il trovatore de Giuseppe Verdi.

La Temporada 2025-2026 de En vivo desde el Met de Nueva York transmitirá Eugene Onegin el próximo sábado 2 de mayo a las 11:00 horas, en el Auditorio Nacional (Reforma 50, Bosque de Chapultepec). Boletos: De $180 a $1150, disponibles en taquillas del recinto sin cargo extra y en el sistema de Ticketmaster.

El director concertador Timur Zangiev hace su debut en el Met, con esta partitura que combina números líricos, danzas y grandes conjuntos corales

La transmisión vía satélite se proyectará el próximo sábado 2 de mayo en la pantalla gigante del Auditorio Nacional