Ficción vs. realidad: el personaje que somos y la esencia que olvidamos

REGINA

En la vida cotidiana, muchas personas viven sin cuestionar una idea fundamental: ¿lo que mostramos al mundo es realmente quiénes somos? Entre responsabilidades, expectativas sociales y la constante presión por “ser mejores”, se va formando una versión de nosotros mismos que, aunque funcional, no siempre es auténtica.

Podríamos decir que existen dos mundos que coexisten dentro de cada persona.

El primero es el mundo de la ficción. No se trata de fantasía en el sentido clásico, sino de una construcción mental profundamente arraigada. Este mundo nace del ego: ese mecanismo que, lejos de ser un enemigo, surge como defensa ante heridas emocionales, críticas, estigmas y experiencias pasadas. Desde pequeños, absorbemos ideas sobre lo que “deberíamos ser”, lo que “está bien” y lo que “vale la pena”. Con el tiempo, estas ideas se convierten en una especie de guion interno.

Así, casi sin darnos cuenta, creamos un personaje. Un personaje que busca aprobación, estabilidad, reconocimiento. Uno que compite, que se exige, que intenta encajar. Este personaje puede alcanzar logros, construir una vida estructurada e incluso parecer exitoso ante los demás. Sin embargo, en ese esfuerzo constante, algo comienza a fragmentarse: la conexión con la verdadera esencia.

Por otro lado, existe un segundo mundo. Uno menos visible, pero más profundo: el mundo de la esencia. Este no está condicionado por expectativas externas ni por el miedo. Es la dimensión donde habita lo genuino: la identidad real, los talentos naturales, la intuición, la sensibilidad y, sobre todo, la capacidad de amar.

Podríamos llamarlo energía vital, conciencia o simplemente “ser”. Es aquello que no necesita demostrar nada porque ya es suficiente. Sin embargo, esta esencia suele quedar opacada por el ruido del personaje que hemos construido.

Aquí surge una pregunta clave:

¿cómo podemos amar de forma auténtica si no nos conocemos verdaderamente?

¿cómo dar desde un lugar genuino si estamos operando desde una versión aprendida de nosotros mismos?

La desconexión interna no solo afecta la relación con uno mismo, sino también con los demás. Muchas veces se confunde el amor con necesidad, apego o validación, cuando en realidad el amor genuino nace del reconocimiento interno.

Este planteamiento no busca culpar al ego ni rechazar lo que hemos construido. Más bien, propone observarlo. Entender de dónde viene, por qué existe y qué papel ha jugado en nuestra vida. A partir de esa conciencia, se abre la posibilidad de elegir: seguir operando desde el personaje o comenzar un proceso de reconexión con la esencia.

Reconectar no implica abandonar la vida actual, sino habitarla de forma más consciente. Es cuestionar creencias, escuchar el interior, reconocer emociones y permitir que la autenticidad tenga espacio. Es un proceso gradual, a veces incómodo, pero profundamente transformador.

Esta es una invitación abierta. No solo para quienes están en búsqueda, sino para quienes están dispuestos a detenerse un momento y mirar hacia adentro. A cuestionar lo que parece automático y a descubrir lo que ha estado ahí desde siempre.

Porque, al final, no se trata de convertirnos en alguien más.

Se trata de recordar quiénes somos en realidad.

C O M U N I C A T E

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