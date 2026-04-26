Realiza UAEMéx primera edición de la Feria Universitaria del Libro

Lectura, eje de la Transformación Universitaria

Participación de 31 editoriales, 28 actividades académicas, conferencias, conversatorios, presentaciones de libros y revistas, una presentación teatral, una mesa de diálogo y la participación de la Embajada de Cuba en México

Toluca, Méx.- Con el objetivo de fomentar la lectura y fortalecer el bienestar integral de la comunidad universitaria y del público en general, la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) inauguró la primera edición de la Feria Universitaria del Libro (FUL), un espacio que promueve el encuentro entre la palabra y el pensamiento, en el marco del Programa “Abril, Mes de la Lectura”.

Esta iniciativa posiciona a la lectura como uno de los ejes de la Transformación Universitaria impulsada por la rectora Martha Patricia Zarza Delgado, basada en los principios de cercanía, inclusión y progresismo.

La Feria cuenta con la participación de 31 editoriales —incluida la propia UAEMéx— y ofrece 28 actividades académicas, entre ellas tres conferencias, tres conversatorios, 20 presentaciones de libros y revistas, una puesta en escena, una mesa de diálogo y la colaboración de la Embajada de Cuba en México.

Durante la ceremonia inaugural, realizada en el Patio del Centenario del Edificio de Rectoría, Zarza Delgado destacó que la lectura es una herramienta fundamental para la formación integral, al fortalecer la libertad académica y el pensamiento humanista. Subrayó que esta práctica contribuye a la formación de profesionistas críticos, creativos y conscientes de su entorno.

Acompañada por integrantes de la comunidad universitaria, así como por la consejera cultural de la Embajada de Cuba en México, Norma Rodríguez Derivet; el secretario Académico, Francisco Herrera Tapia, y la secretaria de Identidad y Cultura, Cynthia Ortega Salgado, la rectora informó que, en 2026, la UAEMéx ha ampliado su oferta a más de 400 actividades culturales y literarias distribuidas en 52 espacios académicos.

Asimismo, resaltó que la universidad reafirma su carácter regional y estatal al promover la lectura como un elemento clave para la diversidad cultural y la inclusión, al contribuir a la preservación de lenguas, tradiciones y narrativas colectivas.

En su intervención, el secretario Académico, Francisco Herrera Tapia, señaló que la FUL consolida el compromiso institucional con la formación integral, al reconocer a los libros como fuente de conocimiento y herramienta esencial para la transformación social. Añadió que la lectura constituye un acto de resistencia que fomenta ciudadanías críticas, informadas y sensibles ante su realidad.

Finalmente, subrayó que, al impulsar el acceso equitativo y plural a la cultura y el conocimiento, la UAEMéx fortalece su vocación como institución pública comprometida con la construcción de un futuro más justo, libre y solidario.

La primera edición de la FUL UAEMéx se llevará a cabo hasta el viernes 24 de abril en el Edificio de Rectoría, con acceso libre y gratuito para la comunidad universitaria y el público en general.