Historias y música inspiran a juventudes universitarias en Atlacomulco

Atlacomulco, Méx.- En el marco de “Abril, mes para celebrar a la juventud universitaria”, el Centro Universitario Atlacomulco de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) llevó a cabo “Entre cuentos y acordes”, iniciativa que destacó la importancia de la narración oral, la lectura y la música como herramientas formativas que estimulan la imaginación, la creatividad y el pensamiento crítico.

El auditorio de este campus universitario se transformó en un espacio de encuentro artístico que dio cabida a la narración de cuentos e historias breves a cargo de La Abuela Peris, guionista y locutora, así como a la propuesta musical de Unpluggers, dueto enfocado en interpretaciones acústicas.

Durante el evento, la secretaria de Identidad y Cultura de la UAEMéx, Cynthia Ortega Salgado, ante la rectora Martha Patricia Zarza Delgado, subrayó que este tipo de encuentros forman parte de los esfuerzos institucionales por fortalecer una universidad cercana a su comunidad, al descentralizar las expresiones artísticas y culturales en los 55 espacios académicos que integran la institución.

En este acto, al que asistió el secretario de Centros Académicos y Unidades Académicas Profesionales, José Guadalupe Miranda Hernández, Ortega Salgado destacó que la combinación de música y literatura permite reconocer la vigencia de la tradición oral, una de las principales formas históricas de transmitir historias y conocimiento.

En este sentido, afirmó que dichas actividades fortalecen el papel de la tradición oral como un vínculo que genera aprendizajes y reflexiones entre quienes comparten estas expresiones y la comunidad universitaria que las recibe.

Por su parte, la directora del Centro Universitario UAEM Atlacomulco, Thania Martínez Bello, señaló que “Entre cuentos y acordes” surge de la convicción de que la universidad no solo forma profesionistas, sino también personas con sensibilidad, pensamiento crítico y apertura a las emociones.

Finalmente, Martínez Bello enfatizó que el evento tuvo como propósito celebrar a las juventudes universitarias, reconociendo en ellas su capacidad de asombro y creatividad, cualidades que dan sentido y vida a la comunidad de la UAEMéx.