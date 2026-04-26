De nuevo balazos en un evento de Trump…

TRAS LA PUERTA DEL PODER Roberto Vizcaíno

La fragilidad del presidente más poderoso del mundo quedó expuesta el sábado durante una cena tradicional anual entre periodistas y Donald Trup en un hotel de Washington.

Cierto, en esta ocasión podrá decirse que quien pretendía acabar con su vida se quedó muy lejos de lograrlo ante el extraordinario y muy profesional aparato de seguridad que cuida y rodea al mandatario de EU.

La historia indica que en estos casos casi siempre hay uno que logra superar todos los obstáculos para cumplir con su destino.

Este es el tercer intento de asesinarlo en 2 o 3 años.

Sin duda Donald Trump es un personaje que genera las más extremas de las pasiones y reacciones entre no pocos de sus seguidores y malquerientes. O lo aman o lo detestan.

El intento del sábado deja la advertencia de que este presidente norteamericano cumple con su mandato y toma sus decisiones -unas cuestionadas, otras repudiadas y las hay las que son aplaudidas- bajo la amenaza de un atentado.

No recuerdo otro presidente tan amenazado como este.

Y con tantas expectativas en lo que queda de su mandato que concluirá formalmente en 2028.

Hoy en México muchos tenemos la percepción de que Trump se encamina a dar un golpe que podría cambiar el destino de nuestro país. Analistas creen que eso podría ocurrir antes de las elecciones intermedias de noviembre en EU donde Trump podría perder sus mayorías en el Senado y en la Cámara de Representantes para dejar a los Republicanos muy disminuidos ante los Demócratas.

Algo así podría pasar, dicen los dedicados a las prospectivas políticas, en 2027 en Mexico si es que se cumplen las proyecciones de una derrota de Morena, PT y Verde en la renovación de la Cámara de Diputados en San Lázaro.

Si esto ocurre en 2027 la presidenta Claudia Sheinbaum y su 4T quedarían sólo con una mayoría endeble -de apenas uno, dos o tres asientos- en elSenado.

Son apenas reflejos de que pasa en uno y otro país.

SHEINBAUM Y TRUMP SE CONFRONTAN SOBRE 2 AGENTES DE LA CIA

En este contexto, mientras Donald Trump y su gobierno los considera héroes en el combate antidrogas en México, la presidenta Claudia Sheinbaum insiste en considerar a los dos agentes de la CIA muertos en un accidente carretero en la sierra Tarahumara, como delincuentes por no haber recibido el permiso para operar en el país.

La mandataria mexicana insiste incluso en exigir disculpas del gobierno de Trump por haberlos introducido en México con documentos inadecuados a sus objetivos.

En un abierto reclamo dijo que uno de los agentes fallecidos ingresó como turista y el otro con pasaporte diplomático.

En un boletín, se indicó que ni el Gabinete de Seguridad ni la Secretaría de Relaciones Exteriores fueron informados de que los agentes de la CIA, estuvieran operando o fueran a participar contra carteles dentro del territorio nacional.

Asediada por la presidenta Sheinbaum en sus mañaneras y frente a reclamos del Senado para que comparezca por el caso, la panista Maru Campos, gobernadora de Chihuahua creó una unidad especial de investigación sobre el caso de agentes muertos de la CIA

«Yo diariamente hablo con las agencias de EU», dijo su secretario de Seguridad.

“Reconocemos y acompañamos el llamado de la presidenta Sheinbaum para trabajar juntos” afirmó su vez la gobernadora.

Machacona, en abierto malestar, la presidenta reclamó:

«La legislación mexicana es clara: no permite la participación de agentes extranjeros en operaciones dentro del territorio nacional».

La localización y el desmantelamiento del laboratorio más grande del país de fentanilo y otras drogas que se haya realizado en ese operativo en la sierra Tarahumara, en la comunidad de El Pinal, municipio de Morelos, Chihuahua no mereció el menor reconocimiento por parte de la presidenta Sheinbaum ni de la 4T en su conjunto. Quienes sí lo valoraron y reconocieron fueron Trump y su administración.

SENADORES ESPERAN A MARU CAMPOS ESTA SEMANA

Mientras el pleito Sheinbaum-Trump persiste, en el Senado entran a la última del actual período legislativo con la perspectiva de las visitas y comparecencias de la gobernadora Maru Campos de Chihuahua, de Ernestina Godoy Fiscal general de la República y de la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja.

La gobernadora Campos acudiría a explicar lo de los 2 agentes de la CIA; la Fiscal Godoy a explicar lo del Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029, y la titular del Banco de México sobre las fluctuaciones de la inflación.

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