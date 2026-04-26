Esthela Damián y sus versiones

DE FRENTE YDE PERFIL Ramón Zurita Sahagún

Hacía mucho tiempo que un relevo político no conmocionaba tanto al ambiente político.

Sucedió con el relevo de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República y no por tratarse de una destacada figura de la política, sino por la forma en que ocurrió.

Esthela Damián Peralta no es una avezada política, pero sí una persona sumamente cercana a la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo. Con ella colaboró como directora del DIF en la Ciudad de México, gobierno en el que continuó colaborando hasta diciembre de 2025 en que fue designada Consejera Jurídica de la Presidencia de la República.

No es una política improvisada, ya que hasta tres veces ha sido diputada, dos veces por la CDMX y una más federal, siempre como representante de la capital del país.

Se sabía que es nativa del estado de Guerrero y que asomaba una aspiración para gobernar dicha entidad, aunque se le relacionaba muy alejada de la entidad, donde Félix Salgado Macedonio y Beatriz Mojica, la adelantan en todas las encuestas y por mucho.

Por eso sorprendió que la Presidenta Sheinbaum Pardo, recordando al viejo sistema priista la destapó como aspirante al gobierno de Guerrero.

Fue en plena mañanera donde la ejecutiva federal anunció su separación para incorporarse a la disputa de la candidatura al gobierno de Guerrero, luego de que la propia Presidenta recordó que todos aquellos que aspiren a una candidatura deberán presentar su renuncia al cargo que actualmente ostenten.

Y es aquí donde surgen dos versiones sobre la renuncia de Damián Peralta.

Una es que la Presidenta dio el banderazo de salida y marcó su preferencia para dicha candidatura, recordando aquella frase sentencia de Carlos Salinas de Gortari de «no se hagan bolas». En relación a que el candidato presidencial era Luis Donaldo Colosio.

La otra versión es distinta y la propagan varios distinguidos morenistas y es que la Presidenta estaba sumamente molesta con aquellos que tenían la responsabilidad de sacar adelante la reforma electoral y habían fallado en dos ocasiones, entre ellas la Consejería Jurídica.

Finalmente las dos versiones son válidas y Esthela Damián tendrá que acelerar el paso si es que quiere competir como candidata al gobierno de Guerrero.

La ventaja de Damián Peralta es que Guerrero cuenta con un voto cautivo que le da a Morena una preferencia de dos y hasta tres a uno, sin importar el nombre del candidato o candidata y que solamente tendrá que hacer un recorrido rápido por el estado, del que se encuentra distante para empatar con los dos personajes que la aventajan en las encuestas.

Esthela Damián ya está tocada por el dedo divino y sus adversarios tendrán que apechugar el resultado de la encuesta.

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Morena realizará su Consejo Nacional el próximo tres de mayo, de dónde saldrá Ariadna Montiel como dirigente nacional del partido, en sustitución de Luisa María Alcalde que va a la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República… El magistrado presidente del Tribunal Electoral, Gilberto Bátiz García, anunció que la Defensoría Jurídica Electoral se está fortaleciendo con vistas al proceso electoral del año próximo, para ampliar su cobertura a pueblos y comunidades indígenas.

ramonzurita44@hotmail.com

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ENTRETEXTO

dencia de la República.

No es una política improvisada, ya que hasta tres veces ha sido diputada, dos veces por la CDMX y una más federal, siempre como representante de la capital del país.

PATA

Esthela Damián Peralta no es una avezada política, pero sí una persona sumamente cercana a la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.