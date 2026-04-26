Cozumel se afianza como referente mundial en la industria de cruceros

Según datos de Apiqroo

En este año la Ilsa de las Golondrinasha recibido un millón 740 mil 67 turistas

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cozumel.- El Caribe mexicano reafirma su posición como referente mundial en la industria de cruceros. En lo que va de 2026, Cozumel ha recibido un millón 740 mil 67 turistas a bordo de hoteles flotantes, cifra que representa un crecimiento del 4.1% respecto al año anterior.

De acuerdo con Vagner Elbiorn Vega, director general de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo (Apiqroo), la Isla de las Golondrinas registra además un incremento del 2.2% en la llegada de cruceros, con un total de 506 arribos hasta la fecha. “Incluso hemos superado las cifras de 2025, un año muy favorecedor para la entidad”, destacó.

El cierre de 2025 dejó un récord de mil 300 cruceros y más de 4.7 millones de pasajeros. Para 2026, las proyecciones apuntan a mil 374 arribos y una afluencia de 4.6 millones de visitantes, lo que confirma la confianza de las navieras en el destino.

Elbiorn Vega subrayó que estos resultados son fruto del trabajo coordinado para fortalecer la infraestructura portuaria y la conectividad marítima en Quintana Roo.

La estrategia también se refleja en la participación de una delegación estatal en el Seatrade Cruise Global, el encuentro más importante de la industria a nivel mundial, celebrado en Miami. Ahí se sostuvieron reuniones con líderes de navieras como Royal Caribbean Group y Norwegian Cruise Line, explorando proyectos de inversión en Mahahual y Cozumel, así como nuevas oportunidades para diversificar la oferta turística

En el mismo marco, se dialogó con la CEO de Global Cruises, Leyla R. Osorio, sobre el proyecto Kuzá Park Cozumel, que busca sumar experiencias innovadoras para los visitantes que arriban a la isla.

Con estas acciones, Quintana Roo no solo mantiene su liderazgo en la llegada de cruceros, sino que avanza hacia la consolidación de un modelo turístico internacional más competitivo y diversificado.

Refuerzan red eléctrica en la Península

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) avanza en la ampliación de la Red Nacional de Transmisión (RNT) con el objetivo de mejorar la calidad del suministro y garantizar mayor seguridad operativa en la Península de Yucatán.

Como parte de estas acciones, se puso en operación nueva infraestructura tras energizar equipo de potencia en la Subestación Eléctrica Zac Nicté, ubicada en Playa del Carmen, Quintana Roo. Con ello se beneficiarán más de 708 mil servicios eléctricos en la región.

La empresa productiva del Estado destacó que estas obras forman parte de la estrategia federal de justicia energética, orientada a asegurar la continuidad del servicio y sostener altos niveles de calidad, confiabilidad y capacidad en el Sistema Eléctrico Nacional.

La CFE reiteró su compromiso de fortalecer la infraestructura eléctrica en zonas estratégicas del país, subrayando que la modernización de la red no solo incrementa la eficiencia, sino que también refuerza la seguridad operativa y la estabilidad del suministro para hogares, comercios e industrias de la península.