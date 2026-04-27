Sano, realizar antidoping a candidatos a cargos de elección popular, dice Horacio Jiménez López

Medida contra la infiltración del crimen organizado

Por Arturo Baena

Valle de México.- Aunque en la entidad mexiquense el realizar exámenes toxicológicos para candidatos a cargos de elección popular no es un requisito obligatorio, es necesario que estos se hagan para garantizar que no tengan adicciones que afecten su desempeño público.

Expresó lo anterior el politólogo Horacio Jiménez López, al tiempo de asegurar que «aunque muchos puedan argumentar violación a sus derechos a la privacidad, pues sólo así se podría prevenir la infiltración del crimen organizado en alcaldías y congresos», dijo.

Actualmente, para ser candidato a puestos como la Presidencia, Diputaciones o Senadurías, los únicos requisitos se limitan principalmente a la nacionalidad, edad, residencia y estar en pleno goce de derechos políticos y el examen toxicológico no figura en la lista obligatoria para obtener el registro ante el Instituto Nacional Electoral (INE).

Sin embargo, continuó, «en septiembre de 2025, se propuso exigir estas pruebas de forma periódica y aleatoria para todos los funcionarios electos, pero ello quedó en el olvido.

Y es qué, efectivamente, algunos partidos políticos incluyen en sus estatutos la facultad de solicitar pruebas médicas o de «control de confianza» (incluyendo antidoping) como filtro para sus precandidatos antes de postularlos formalmente.

En procesos electorales recientes, diversos candidatos se han realizado pruebas toxicológicas de forma voluntaria ante laboratorios certificados para proyectar transparencia y “aptitud” ante el electorado.