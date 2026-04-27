Opera Grúas Chavarría ilegalmente con la complicidad de autoridades

Abusos en cobro de “arrastre” en Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli, Méx.- Transportistas y automovilistas exigieron que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) abra una carpeta de investigación contra el alcalde Pedro Serrano, funcionarios y mandos policiales de esta localidad, por la supuesta complicidad de abusos por el cobro de “arrastre” de la empresa «Grúas Chavarría» .

La presunta complicidad entre el gobierno municipal y dicha empresa ha sido motivo de denuncias ciudadanas y operativos estatales debido a abusos sistemáticos en el servicio de arrastre y corralón, afirmó el líder social, Juan Francisco Flores.

En ese sentido, ciudadanos y transportistas, denunciaron cobros ilegales de hasta 18,000 pesos por arrastre sin desglose, «evadiendo las tarifas máximas autorizadas en complicidad con autoridades municipales de este municipio», dijeron.

Se denunció que estas grúas operan sin concesión ni permiso, y en ocasiones mueven vehículos a corralones muy lejanos para incrementar los costos.

Los quejosos, puntualuzaron que «a pesar de las clausuras, esta empresa han sido señalada por operar en la impunidad con el presunto aval de funcionarios locales, enviando vehículos particulares y de carga de manera forzosa a los diversos depósitos con los que cuentan», remarcaron.