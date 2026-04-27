Gobierno de Tlalnepantla combate desabasto de agua en el municipio

Garantizan acceso al recurso hídrico

Tlalnepantla, Méx.- Con la finalidad de garantizar el acceso al recurso hídrico como un derecho vital y prevenir los efectos del desabasto en el municipio, el alcalde Raciel Pérez Cruz encabezó el arranque del Programa de Entrega de Tinacos y Cisternas 2026.

A través del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OPDM), esta administración busca reducir al mínimo la escasez en todas las colonias, barrios y fraccionamientos de Tlalnepantla.

En el arranque del programa, Raciel Pérez Cruz destacó que esta iniciativa no es un apoyo aislado, sino una estrategia de prevención integral para que las familias cuenten con infraestructura adecuada de almacenamiento.

El alcalde refirió que ninguna familia debe padecer por escasez de agua, por eso el gobierno también se encuentra perforando nuevos pozos para no depender del sistema Cutzamala y poder brindar un servicio de calidad.

En esta primera etapa del programa se logró beneficiar a 1,542 personas residentes de zonas como Tenayo Centro, Tenayo Norte, Tenayo Sur, la Unidad Habitacional El Tenayo, Izcalli Acatitlán, Izcalli Pirámide y la colonia F.F. Cecilia Mora Vda. de Gómez.