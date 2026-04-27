Entrega David Parra tinacos de agua a colegios de Naucalpan

​Naucalpan, Méx.- Para garantizar el abasto de agua potable, el luchador social David Parra Sánchez entregó tinacos de 1200 litros, pues es un recurso esencial para garantizar el acceso al agua y el bienestar, en este caso de los estudiantes naucalpenses. “Como presidente de Proyecto Social Naucalpan A.C., me llena de orgullo contribuir a la dignificación de los espacios educativos de nuestra comunidad. ¡Sigamos trabajando juntos por un futuro mejor para todos!”, dijo.