Los Meñiques de la Casa y Saritah Bebé “bailan a lo loco”

En el Teatro Metropólitan

Acompañados en el escenario por los personajes favoritos de sus videos, como DivertiDoggy, Monotón y Meloso

Por: Asael Grande

Los Meñiques de la Casa y Saritah Bebé bailaron a lo loco en el Teatro Metropólitan como parte de su espectáculo “Baila a lo Loco Tour 2026”, un espectáculo familiar en donde hubo música, baile, magia neón y sorpresas para celebrar adelantadamente el Día del Niño.

Rossi, Luigi y Saritah Bebé estuvieron acompañados en el escenario por los personajes favoritos de sus videos, como DivertiDoggy, Monotón y Meloso, en donde el repertorio musical incluyó sus éxitos más virales como “El baile de los animales”, Aprende el Abecedario”, “La Gallina Turuleca”, “La risa de las vocales”, “Cabeza, hombro, rodilla y pie”, “Macarena”, “Alibombo”, “Soy Una Taza”, “La Patita Lulú” y, por supuesto, el tema principal “Baila a lo Loco”, además del estreno en vivo de su nueva canción, El baile del Capibara”.

Como experiencia visual e interactiva, el show destacó por su estética neón y el uso de pulseras interactivas que brillaron y cambian de color en sintonía con la música, creando una atmósfera inmersiva para los niños: “¿Cómo están chicos? –saludó Luigi a los niños que abarrotaron el Teatro Metropólitan-, “¿están listos para bailar con nosotros? ¿quieren hacer la promesa de que el día de hoy nos vamos a divertir, van a jugar con nosotros, y por supuesto, bailar a lo loco!?”. “Prepárense porque, ahora sí, van a bailar con nosotros”- agregó, Rossi, quien invitó a los niños a levantar los brazos para encender las pulseras luminosas, y a “creer en el poder de la imaginación”.

Quien recibió una gran ovación, fue la pequeña Saritah Bebé, quien aterrizó en su nave espacial al escenario principal: “Un grito, Metropolitán!”, gritó a todo pulmón, para comenzar la celebración del “Baila a lo Loco Tour”, diseñado para que el público fuese parte de la escenografía gracias a los efectos de iluminación del Teatro Metropólitan.

Las pulseras LED Interactivas fue el elemento más importante, se sincronizó con la música del show para brillar al ritmo de las canciones. Los niños alzaron sus varitas luminosas y accesorios luminosos, artículos tipo «glow” para agitarlas durante las coreografías. Durante el espectáculo, los niños cantaron canciones originales y versiones de temas clásicos infantiles, acompañados de personajes animados como DivertiDoggy. En cuanto a la dinámica educativa, el espectáculo no fue solo un concierto; buscó reforzar valores y fomentar el aprendizaje a través de dinámicas de juego y baile entre padres e hijos.

El espectáculo del Teatro Metropólitan vivo fue una experiencia inmersiva diseñada para toda la familia, que destacó por su estética neón y el uso de pulseras interactivas que brillaron durante el concierto. El show “Baila a lo Loco Tour 2026”, un concepto renovado, mezcló música, baile y una narrativa escénica diseñada para que fuese la “fiesta neón más grande de todas”. Los Meñiques de la Casa divirtieron en grande a las niñas y niños en el que se dieron cita en el Teatro Metropólitan, en un concierto que se caracterizó por la dinámica que invitó a los niños a seguir instrucciones de baile, moviendo diferentes partes del cuerpo al ritmo de la música. Un concierto con un entorno colorido y lleno de energía.