Les Clowns: El renacimiento del arte circense en la Ciudad de México

Para celebrar el Día del Niño

Un homenaje a la maestría del payaso tradicional llega al Centro Cultural Teatro 2

Por Arturo Arellano

La magia, el humor y la tradición del clown llegarán a la Ciudad de México con Les Clowns, espectáculo producido por Alfredo Atayde que propone un reencuentro con el arte clásico del circo a través de la risa. El show se estrenará el 30 de abril, Día del Niño, en el Centro Cultural Teatro 2.

El montaje rinde homenaje a tres figuras tradicionales del clown: el cara blanca, el augusto y el vagabundo. En escena, Iván Vega “Bobo” encarna al clown elegante y perfeccionista; Raúl Zamora “Rulo” interpreta al personaje travieso y despreocupado; y Fernando Hondall “Chaz” da vida al vagabundo entrañable inspirado en referentes del cine y del clown clásico.

Un proyecto que nació para revalorar al clown

Alfredo Atayde explicó que Les Clowns surgió “a finales de 2022” por la necesidad de revalorar el arte del clown y devolverle reconocimiento a esas tres figuras tradicionales, acompañado de números de circo y un maestro de ceremonias. También subrayó que el espectáculo está por cumplir 100 representaciones y que el año pasado tuvo mucho éxito en China con talento mexicano, por lo que ahora regresan a México para reencontrarse con el público nacional.

Para el productor, el objetivo del show no solo es reivindicar al clown, sino también al circo mismo. Atayde sostuvo que se trata de un espectáculo “golpeado” por propuestas de baja calidad, como shows de botargas que cobran barato y, además, piratean la marca registrada Atayde, por lo que insistió en que esta producción busca dignificar ese tipo de espectáculos.

“Ser payaso no es pintarse la cara”

Atayde fue enfático al defender la preparación profesional de los clowns. “Ser payaso no es pintarse la cara, ponerse una nariz y decir chistes”, afirmó, y añadió que los clowns son artistas formados, con oficio y trayectoria, que merecen respeto por la responsabilidad que cargan dentro de un espectáculo circense.

Como ejemplo, mencionó la experiencia de sus protagonistas: Bobo suma más de 40 años en la profesión; Rulo, 30 años; y Chaz también tiene una sólida trayectoria. Según Atayde, cuando el público sale de la función suele sorprenderse por el nivel de profesionalismo de los payasos, porque el clown, dijo, puede ser “el artista más completo de un circo”: puede haber baile y acrobacias, pero si falla el payaso, “se viene abajo el show”.

Aunque la columna vertebral del espectáculo son los clowns, Atayde señaló que Les Clowns integra otros actos para ofrecer una experiencia amplia y vistosa. En el elenco participan Raciel Suárez en malabares, una contorsionista mexicana, Glenda Morales en el aro aéreo y Michael Méndez en la cuerda floja, además de cuatro bailarinas en escena.

El cierre del show, adelantó, es un homenaje al payaso: una canción en la que el presentador habla por primera vez. Atayde definió la propuesta como un espectáculo “muy digerible” y recalcó que el circo es para toda la familia, aunque todavía persiste la idea de que debe ser solo para niños y además barato; frente a eso, insistió en una definición clara: “el circo es arte y es cultura”.

La transformación del circo y la vigencia de Atayde

Alfredo Atayde también se refirió al cambio que vivió el circo tras la salida de los animales de las pistas hace más de 14 años. Dijo que fue un momento en el que tocó “renovarse o morir”, aunque expresó su desacuerdo con la manera en que ocurrió, pues consideró injusto que se comparara a los circenses con “asesinos y secuestradores”, algo que calificó como “un golpe político”.

Pese a ello, aseguró que el circo ha entrado en una etapa de evolución y que hoy sigue entregando espectáculos modernos y de vanguardia, tanto en iluminación y diseño de vestuario como en la calidad de los artistas. Añadió que muchas veces el talento mexicano ni siquiera está en México, porque se encuentra trabajando en otros países, y mencionó como ejemplo a Julio Montalvo, del acto de rola rola, a quien tuvo que traer del extranjero. En ese contexto, reivindicó la trayectoria internacional de Atayde y afirmó que la compañía ha sido reconocida en Europa y otras partes del mundo, al tiempo que mantiene su vigencia.

Atayde adelantó además que el 23 de julio debutarán en Galerías Atizapán.

También remarcó que los únicos eventos oficiales de Atayde son los publicados en las redes sociales de @ElArtistaInvisibleMX, y precisó que los únicos autorizados para usar la marca registrada Andrés Atayde son su tío Andrés Atayde, Alberto Atayde y Alfredo Atayde.

En el Centro Cultural Teatro 2 ofrecerán funciones a las 17:00 y 19:30 horas, y seguirá con presentaciones especiales los sábados 2 y 9 de mayo a las 11:00 y 13:30 horas, así como los domingos 3 y 10 de mayo a las 11:00 horas.

Iván Vega “Bobo”, Raúl Zamora “Rulo” y Fernando Hondall “Chaz” encabezan un homenaje a las tres figuras clásicas del clown: cara blanca, augusto y vagabundo.