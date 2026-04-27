CSP y Delfina Gómez reactivan obra hidráulica en Nezahualcóyotl

Protección ante inundaciones

El Cárcamo en el Túnel Churubusco-Xochiaca refuerza el drenaje en la Zona Oriente del Edomex, una de las más vulnerables durante las lluvias

Nezahualcóyotl, Estado de México.– Como parte del trabajo entre los Gobiernos de México y Estado de México, la maestra Delfina Gómez Álvarez supervisó la construcción del Cárcamo de Bombeo en la Lumbrera 2 del Túnel Churubusco-Xochiaca, una obra estratégica impulsada con el respaldo de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para reducir riesgos de inundación en la Zona Oriente.

Acompañada por Efraín Morales López, Director General de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), la Mandataria mexiquense constató los avances de esta infraestructura que beneficiará directamente a más de un millón de habitantes de los municipios de Nezahualcóyotl y La Paz, una región que por años enfrentó rezagos en materia de drenaje.

Con una inversión de 2 millones 566 mil pesos por parte del Gobierno de México, el proyecto forma parte de una estrategia integral para mejorar el sistema hidráulico del Valle de México. Este inició en 2014, pero fue abandonado, por lo que se retomó en esta administración para atender una problemática histórica.

“Decirle a nuestra Presidenta que muchísimas gracias, porque ella nos ha dado esta gran enseñanza de que trabajando en equipo se pueden lograr grandes cosas en beneficio de nuestra población. Y no solamente se va a apoyar a más de un millón de habitantes que tiene Neza, sino también a toda la zona que limita con Ciudad Nezahualcóyotl”, dijo la Maestra Delfina Gómez Álvarez.

Durante el recorrido, la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez también hizo un llamado a la ciudadanía a evitar tirar basura en calles y drenajes, ya que esta práctica contribuye a obstrucciones que derivan en inundaciones, particularmente en zonas urbanas de alta densidad.