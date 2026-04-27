Inauguran Tren Suburbano “Felipe Ángeles” Buenavista-AIFA

Zumpango, Estado de México.- Con el objetivo de mejorar la movilidad de más de 82 mil pasajeros diariamente en la Zona Meteopolitana del Valle de México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, inauguraron el Tren Suburbano Felipe Ángeles en el tramo AIFA-Lechería.

“La puesta en marcha del Tren Felipe Ángeles Buenavista-AIFA es un impulso decisivo en la transformación que vive el Estado de México. Esta obra acercará oportunidades, reducirá distancias, promoverá el desarrollo regional y mejorará la vida de miles de mexiquenses que todos los días se esfuerzan por salir adelante”, afirmó la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

Aseguró que gracias al trabajo coordinado con el Gobierno federal, este moderno sistema de transporte más que infraestructura representa bienestar, desarrollo y justicia social para las y los mexiquenses, principalmente de los municipios de Tultitlán, Tultepec, Nextlalpan y Zumpango.

«Localidades históricamente olvidados como Jaltocan en Nextlalpan, una comunidad otomí, hoy tendrá acceso a un sistema de transporte público digno que creará un impacto positivo en la economía familiar. Este segundo piso de la Cuarta Transformación se vive en todo el territorio «, puntualizó la Mandataria mexiquense.

Este moderno sistema de transporte tiene una longitud de 41 km, es una misión cumplida en beneficio del pueblo, que de Lechería al AIFA recorre 22.94 kilómetros.

La obra estratégica de infraestructura y con alta tecnología, calidad y seguridad dispone de 24 conductoras y conductores capacitados para 10 trenes con capacidad para 719 pasajeros cada uno en las seis estaciones y terminal que componen el ramal AIFA-Lechería, los cuales se podrán acoplar con trenes adicionales para ampliar su capacidad a mil 400 pasajeros cuando haya alta demanda.

El proyecto emblemático que se suma a las entregas del «2026, Año de las Obras en EdoMéx», también facilita la conexión con el Aeropuerto Felipe Ángeles (AIFA), que será de gran ayuda para los pasajeros que arriben con motivo del desarrollo de la justa deportiva de futbol más importante del mundo.

Los horarios de servicio del Tren Suburbano Felipe Ángeles son de lunes a viernes de 5:00 a 00:00 horas, sábados de 6:00 a 00:00 horas y domingos y días festivos de 7:00 a 00:00 horas. Durante el primer mes en funcionamiento se tiene un tarifa promocional de 45 pesos desde cualquier estación hacia y desde el AIFA, y 11.50 pesos en estaciones intermedias.