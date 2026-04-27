Hoy, algo que la acompañe y le haga el camino más ligero

Mamá lo sostiene todo

Ser mamá hoy va mucho más allá de un solo rol. Es ser muchas versiones de una misma mujer: la que trabaja, la que organiza, la que cuida, la que resuelve y también la que, entre todo, busca momentos para sí misma.

En este contexto, Kipling propone una forma distinta de celebrar el Día de las Madres, reconociendo a esas mujeres que viven en constante movimiento y que necesitan aliados reales para su día a día. Más que un regalo, la marca presenta una selección de bolsos diseñados para acompañarlas en cada momento, adaptándose a su ritmo y estilo de vida.

Con un enfoque en funcionalidad, ligereza y versatilidad, cada pieza responde a las necesidades de una rutina dinámica: múltiples compartimentos, materiales cómodos y detalles que facilitan la organización sin perder estilo. Son propuestas pensadas para mujeres que transitan entre distintos espacios a lo largo del día y que buscan practicidad sin renunciar a su identidad.

Para esta temporada, destacan tres propuestas que reflejan distintas facetas de mamá:

Flower Dots, un estampado vibrante que combina formas florales en tonos llamativos, ideal para quienes encuentran en el color una forma de expresión.

Hearts Shimmer, un diseño delicado con patrones de corazones y un sutil acabado brillante, perfecto para un estilo femenino y sofisticado.

Lilac Shimmer, en un tono lila suave con efecto luminoso, que destaca por su estética moderna y versátil.

Cada bolso incorpora el icónico llavero monkey de Kipling, un detalle distintivo que añade un toque auténtico y divertido, manteniendo el ADN de la marca.

Más que hablar de consentir, Kipling abre una conversación distinta: reconocer a mamá como una mujer completa, con múltiples roles y necesidades, que merece productos que realmente se adapten a su vida. “Porque celebrarla no es solo un día, es entender todo lo que hace y todo lo que es”