Proyectan pérdidas por huachicol en 123 mil mdp, en este año

Práctica ilícita imparable

Desmantelamiento de una red de contrabando de combustible liderada por Mauricio “N”, alias “El Burras”, ligado al CJNG

El año pasado, el huachicol generó pérdidas por 123 mil millones de pesos al erario y a Pemex, un incremento de 13 por ciento respecto a 2024, y se prevé que para este año la cifra se mantenga en este nivel, aseguró Francisco Barnés de Castro, experto en energía y director de Cifra2 Consultores..

“La pérdida estimada de ingresos en 2025, en un cálculo conservador, fue de 123 mil millones de pesos, de los cuales 56 mil millones fue el daño para Pemex y 67 mil millones para la hacienda pública”, dijo el especialista durante su participación. Agregó que estas pérdidas incluyen el impacto por el contrabando y robo de combustibles, así como robo de crudo.

Aseguró que para este 2026, este ilícito podría mantenerse en la misma cifra, así como las acciones que está llevando a cabo el Gobierno. «El volumen de combustibles robados en ductos tuvo un crecimiento en el último año de 43 por ciento, sobre todo en diesel, gasolina y gas LP.

«Esto generó una pérdida para Pemex de 35 mil millones de pesos, 44 por ciento más que el estimado para 2024, así como 50 por ciento mayor que el reportado por Pemex en su informe financiero», dijo el especialista.

En tanto, el costo estimado para la Secretaría de Hacienda fue de 26 mil millones de pesos, 47 por ciento superior al que se calculó para 2024.

Crece 43% volumen de “ordeña”

El año pasado, la ordeña de combustible en oleoductos y gasoductos de Pemex creció 43 por ciento, generando pérdidas por más de 60 mil millones de pesos, aseguró Francisco Barnés de Castro, durante su participación en el cuarto Foro Nacional del IMEF.

«El volumen de combustibles robados sumó en 2025 alrededor de 58 mil barriles diarios, un incremento de 43 por ciento respecto a los 40.5 mil barriles de 2024, sobre todo en diesel, gasolina y gas LP.

«Esto generó una pérdida para Pemex de 35 mil millones de pesos, 44 por ciento más que en 2024, así como 50 por ciento mayor que el reportado por Pemex en su informe financiero», dijo el especialista.

El diesel es el orgulloso combustible que se roban los huachicoleros: 23.4 mil barriles diarios, seguido de gas LP con 17.6 mil y gasolinas con 17.3 mil barriles, de acuerdo con Barnés de Castro.

Además, agregó el especialista, el robo de crudo en ductos de estima fue de 53.2 mil barriles diarios en 2025, un incremento anual de 13 por ciento. Por este ilícito, Pemex registró pérdidas de mil 200 millones de pesos, afirmó. Consideró que el huachicol podría mantenerse este año, debido a las acciones que está realizando la autoridad.

Desarticulan red de huachicol ligada al CJNG

El Gabinete de Seguridad dio a conocer el pasado miércoles el desmantelamiento de una red de huachicol liderada por Mauricio “N”, alias “El Burras”, ligado al CJNG, quien pretendía ocupar el lugar de “Don Checo”, detenido en junio de 2025.

“El Burras” coordinaba las operaciones logísticas y mantenía vínculos con otros mandos delictivos regionales. Esta estructura operaba mediante empresas fachada utilizadas para el almacenamiento, trasvase y comercialización de hidrocarburo de procedencia ilícita.

En los operativos se detuvieron a siete personas, entre quienes se encuentran financieros, administradores y colaboradores clave responsables de la dispersión de recursos.

Esta red procesaba más 1.5 millones de litros de combustible ilícito por semana, lo que evidencia una estructura financiera de gran escala, detalló el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

El movimiento de recursos es por aproximadamente 23 mil millones de pesos acumulados que no entran a las finanzas públicas por lo que son un daño al erario.

Posteriormente, el titular de Seguridad dijo en sus redes sociales que esta red operaba mediante la extracción ilegal de hidrocarburos, su traslado en pipas y tractocamiones, así como su almacenamiento y comercialización a través de empresas fachada y gaseras.

“Se aseguraron más de 150 mil litros de Gas LP, 61 pipas, 55 autotanques, 20 tanques de almacenamiento, 11 tractocamiones, vehículos, armamento, droga, dinero en efectivo y equipo tecnológico.

“En otra acción, en Chihuahua, Edomex y CDMX, se realizaron 11 operativos con la detención de 7 personas más, integrantes de otro grupo delictivo vinculado al robo y distribución ilícita de combustible”.

Ulises Lara, vocero de la FGR, resumió: “En una acción sin precedentes, como parte del trabajo permanente y sostenido que realiza esta institución, a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada y la Agencia de Investigación Criminal, en coordinación permanente con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se han desarrollado diversas líneas de investigación que han permitido identificar y desmantelar una de las más importantes redes de contrabando de combustible”.

Describió el modus operandi, que está ligado al operativo de marzo del año pasado en Altamira, en Tamaulipas, donde se aseguró un buque, Challenge Procyon, con un saldo inicial de 11 servidores detenidos.

“Desde entonces, las investigaciones para combatir el contrabando de combustible han continuado y han permitido tener conocimiento de mayor información al respecto. Estas empresas dedicadas al contrabando de combustible han recurrido a esquemas de simulación de operaciones comerciales que han llegado a los 23 mil millones de pesos”.

Lara explicó que los presuntos criminales usaban documentación falsa o con datos inexactos, empresas fachada y aprovechaban vulnerabilidades en sistemas de control con el propósito de construir un entramado que les permitió contrabandear hidrocarburo, así como evadir sus obligaciones fiscales y regulatorias.

“Las investigaciones han permitido identificar que estas estructuras empresariales ilícitas operan mediante un esquema logístico multimodal que combina de manera coordinada los transportes marítimo, ferroviario y terrestre para la introducción, traslado, almacenamiento y comercialización ilegal de hidrocarburos, que llegó a operar en los estados de Tamaulipas, Querétaro y Jalisco.

“Dicho modelo les permite fragmentar la trazabilidad del producto desde su ingreso al país por puertos marítimos, su desplazamiento a gran escala mediante infraestructura ferroviaria y su posterior redistribución a través de transporte terrestre utilizando operaciones comerciales simuladas, documentación irregular y redes logísticas diseñadas para evadir los controles aduaneros, fiscales y regulatorios”.