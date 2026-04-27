Inauguran “La Casa de Toño Sucursal” Parque Las Antenas

Por: Asael Grande

Una de las cadenas de restaurantes de comida mexicana más emblemáticas de la Ciudad de México y el Área Metropolitana, La Casa de Toño, famosa por su rapidez, precios accesibles y su especialidad, el pozole, abrió sus puertas en una nueva sucursal dentro del centro comercial Parque Las Antenas (ubicado en Av. Canal de Garay 3278, La Esperanza, Iztapalapa, CDMX), sucursal que se suma a las más de 60 unidades que tiene la cadena en la Ciudad de México.

En esta nueva apertura de La Casa de Toño en Parque Las Antenas, de la cual se espera que mantenga el servicio tradicional o el modelo “autoservicio” que han implementado en otras aperturas recientes en la zona oriente, como en Plaza Oriente, Miguel Prado, Director General Adjunto de La Casa de Toño, reconocido por ser la persona que financió el anafre inicial y los insumos para la primera La Casa de Toño en 1978, así como figura clave en la historia financiera del restaurante, dirigió unas palabras previo al corte del listón inaugural: “La Casa de Toño Parque Las Antenas, se trata de la 78 apertura de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, nos da muchísimo gusto de que esto sea posible, 8500 empleados, un trabajo digno, y el ingrediente más importante en el servicio y los alimentos de La Casa de Toño, lo ponen ellos, y ese ingrediente es el amor, estamos profundamente orgullosos de estar aquí reunidos con las autoridades de la Ciudad de México para hacer el mejor trabajo posible, enviamos un saludo muy afectuoso a nuestra líder, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, y un abrazo esencial a nuestra Secretaria de Trabajo y Fomento al Trabajo, Inés González, que siempre nos ha apoyado inmensamente”.

Por su parte, Inés González Nicolás, Secretaria de Trabajo y Fomento al Trabajo del Gobierno la Ciudad de México, quien tuvo el honor de inaugurar y cortar el listón de esta nueva La Casa de Toño, Parque Las Antenas, expresó: “muchas gracias por este honor que me confieren, mucho agradecimiento por este esfuerzo de la apertura de la sucursal 78 de La Casa de Toño, un restaurante que conozco su historia, un restaurante de los mexicanos, pero sobre todo, de los citadinos de la Ciudad de México, es tan importante una cadena de restaurantes como es esta 78 sucursal por la importancia que tiene para generación de empleo, el sabor se lo ponen sus trabajadoras y sus trabajadores, también quien sonríe quien toma la orden, y el cliente que viene a consumir, es importante la gran inversión y capacitación que está viviendo La Casa de Toño, porque está en un proceso de fortalecimiento institucional, y de profesionalización de sus trabajadores, espero que La Casa de Toño tenga más sucursales en la Ciudad de México; larga vida a La Casa de Toño”.

La Casa de Toño Parque Las Antenas cuenta en su menú con especialidades tradicionales como pozole (blanco, verde o rojo), flautas, quesadillas, tostadas y su famoso postre de arroz con leche. El menú también se centra en antojitos tradicionales con un sazón casero: quesadillas fritas, flautas, sopes, tostadas (especialmente de pata o tinga) y tacos de cochinita.

Sus postres incluyen el más famoso que es el Flan de la Abuela, además del arroz con leche. La Casa de Toño sucursal Parque Las Antenas se distingue por un sistema de servicio sumamente veloz, donde los meseros están capacitados para atender pedidos en tiempo récord. Lo que inició con un anafre y un comal se transformó en un imperio gastronómico que hoy cuenta con más de 78 sucursales en Ciudad de México.