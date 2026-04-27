Descalifica Sheinbaum investigación de Chihuahua por agentes estadounidenses

Continúa polémica por labor de la CIA

El caso implica una violación a la Constitución y a la Ley de Seguridad Nacional, afirma

Trasl sostener que la responsabilidad de su presencia ilegal en el país solo puede recaer en el Fiscal o el Secretario de Seguridad, la presidenta Claudia Sheinbaum descalificó la investigación anunciada por el gobierno de Chihuahua sobre los agentes de Estados Unidos que murieron en esa entidad.

La mandataria federal criticó la decisión unilateral anunciada por la gobernadora Maru Campos, quién ordenó crear una unidad especializada para indagar los hechos registrados entre el 17 y 19 de abril en el municipio de Morelos, donde murieron cuatro personas, entre ellas dos agentes estadounidenses.

“Dice que forma una unidad de investigación para saber qué pasó, pues realmente no se requeriría tantas unidades de investigación, o fue la Fiscalía o fue el Gobierno, no hay de otra, o fue la Fiscalía General de Justicia del Estado de Chihuahua o fue el Secretario de Seguridad”, afirmó.

Sheinbaum Pardo sostuvo que el caso implica una violación a la Constitución y a la Ley de Seguridad Nacional, debido a que el Gobierno federal no fue informado de la participación de agentes extranjeros.

Señaló que, de acuerdo con lo expuesto por el Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, no se siguieron los procedimientos legales para colaborar con autoridades de otro país.

“La Gobernadora no, estuvo con Omar, lo que el Secretario de Seguridad le planteó es que era una violación, que el Gobierno federal no tenía conocimiento y que no se habían seguido los procedimientos para poder informar al Gobierno federal”, dijo.

La Presidenta insistió en que la actuación de autoridades estatales debe apegarse a la Constitución y a la normatividad vigente en materia de seguridad nacional.

Afirmó que corresponde al gobierno federal garantizar el respeto a la soberanía nacional y el cumplimiento de la ley en este tipo de casos.

“Nos corresponde resguardar la soberanía nacional y resguardar la soberanía nacional quiere decir que se cumpla la ley”, indicó.

El 24 de abril la gobernadora de Chihuahua anunció la creación de la unidad especializada tras una reunión con el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en la que se revisó el

Acuerdo para reducir comisiones en pagos de gasolina y diésel con tarjetas

En otro tema, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo firmó un acuerdo entre el gobierno de México y la Asociación de Bancos de México (ABM) y la Asociación de Sociedades de Vales (ASEVAL) para que, del 1 de mayo al 31 de octubre 2026, se reduzcan las comisiones en el pago de gasolinas y diésel con tarjetas y vales en beneficio de la economía de las familias mexicanas.

“Es la demostración de que cuando se trabaja juntos por las y los mexicanos sacamos muy buenas cosas. Hoy vamos a anunciar la disminución de las comisiones en el pago de las gasolinas y del diésel, tanto para aquellos que pagan con tarjeta de crédito o débito como para aquellos que pagan con vales. Este es un acuerdo en el que participó el Banco de México y las distintas asociaciones coordinado por la Secretaría de Hacienda. ¿Por qué es importante esto? Porque, al disminuir las comisiones, va a bajar todavía más el precio de la gasolina y el diésel. El objetivo es seguir disminuyendo sobre todo el precio del diésel y, lo más importante, apoyar la economía de las familias mexicanas”, puntualizó en la conferencia matutina.

Además, la Jefa del Ejecutivo Federal informó que este28 de abril, sostendrá una reunión con gasolineros y representantes de estaciones de servicio con la finalidad de seguir reduciendo el precio del diésel.

El secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora, explicó que con este acuerdo la gasolinera paga menos por aceptar pagos digitales y este ahorro se ve reflejado en el precio de la gasolina que pagan las y los mexicanos.

Detalló que entre las medidas para contener el precio de la gasolina se han realizado tres acuerdos simultáneos: 1.Descuento en las comisiones que se cobran en el uso de tarjetas que emiten los bancos con la ABM, con ello se dejará de cobrar el 80% de la cuota; 2. Descuento de 1.10 pesos en las comisiones que se cobran por la recepción de vales usados en el sector transportista y logístico por parte de las valeras; y 3. Medida regulatoria con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y el Banco de México (Banxico) para que estos acuerdos tengan vigencia a partir del 1 de mayo.

Explicó que el costo que asume la gasolinera por aceptar pagos con Tarjeta de Débito se reduce en 0.45% por cada transacción, con Tarjeta de Crédito en 1% por cada transacción y en vales una reducción de 1.10 pesos por cada transacción. Además, detalló que ya se trabaja en un acuerdo para eliminar el uso de efectivo en gasolineras.

“Esta reducción es muy importante, nos vamos a 0 por ciento en tarjetas de débito, crédito, los vales de red abierta y un descuento muy importante en los vales para la red cerrada”, comentó.

Nueva normativa para regular uso de sedes diplomáticas

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) analiza el crear una normativa a fin de dejar claro el uso que se puede dar a las sedes diplomáticas, “para que no esté sujeto a interpretación”, ante la polémica que causó la estancia del hijo de Marcelo Ebrard Casaubón en la residencia de la embajada de México en Reino Unido.

La mandataria federal reiteró que se debe esperar además a la investigación que realiza la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) para conocer si con esa situación el ex canciller violó alguna normativa.

“Me parece que es muy importante, lo hablamos con el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, me comentó que no hay una regulación particular sobre estos temas, no hay normas establecidas sobre estos temas. Es importante que la Secretaría establezca normas: ¿Cuál es la norma para la utilización de las embajadas?

“Es muy importante que quede muy claro los consulados de México en el exterior qué normas deben seguir los embajadores, el secretario Relaciones Exteriores o cualquier otro secretario que quiera hacer uso de una embajada, para que no esté sujeto a ninguna interpretación. En eso está trabajando el secretario de Relaciones Exteriores con esa comisión”.

La jefa del Ejecutivo no dejó pasar la oportunidad para destacar, pese a esa polémica, el trabajo de Ebrard al frente de la Secretaría de Economía.

“Eso es independiente del buen trabajo que está haciendo Ebrard y su equipo al frente de la Secretaría de Economía”.