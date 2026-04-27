Paridad de género

Aunque Pese Salvador Martínez G.

A pesar de que falta más de un año para los comicios que definirán 17 gubernaturas en el país, el juego político ya se encuentra a todo lo que da en contiendas en las que se perfilan batallas campales, no sólo entre partidos, sino al interior de ellos, donde el rival a vencer no es la oposición, sino una regla interna: la paridad de género.

Los partidos, todos, deben postular al menos nueve mujeres en las 17 postulaciones pendientes y, en el caso de Morena, la decisión de prohibir la reelección de 2027 genera profundo malestar entre alcaldes y legisladores empeñados en mantener sus cargos, como se ha manifestado abiertamente en el Estado de México.

Así, 2027 se perfila como un año de rupturas potenciales y desplazamientos entre partidos de algunos liderazgos regionales con la ilusión de ganar los comicios sin Morena, con el respaldo del PAN o MC, porque el PRI no cautiva a nadie.

Personajes como Milena Quiroga en Baja California Sur; Rosy Bayardo en Colima; Beatriz Mojica, en Guerrero, y Geraldine Ponce, en Nayarit, aseguran mantener una buena posición en Morena y verse favorecidas por la paridad de género.

Otra alternativa en estudio es la de posibles alianzas, más allá de la conocida Morena-PVEM-PT, pues de acuerdo a un análisis de encuestas citado por Político MX, el PAN resultaría rentable electoralmente en alianza con Movimiento Ciudadano. Podría ser competitivo en seis entidades.

Aún faltan las definiciones oficiales en todos los partidos, pero Morena se presenta sólida con aliados o sin ellos. Según una reciente encuesta de Rubrum, Morena tiene una intención de voto general favorable en 15 de las 17 gubernaturas en disputa, lo cual serían magníficos resultados para el partido en el poder, pero aún falta mucho que ver.

Susurros

Todo mundo sabe que Donald Trump es capaz de todo, por lo que no son pocos los que dudan de la veracidad del curioso incidente en el Hotel Hilton de Washington, donde el convicto presidente iba a dar un discurso ante la prensa sobre la guerra contra Irán.

Nadie olvida el rozón en una oreja provocado por un disparo durante su segunda campaña presidencial, lo cual fue difundido profusamente con un Trump envalentonado, puño en alto y bandera de las barras y las estrellas en la imagen.

Lo cierto es que la imagen trumpeana no ha mejorado mucho con estos últimos hechos, sobre todo porque el supuesto atacante lo calificó de pedófilo, violador y traidor. Al escuchar lo dicho por Cole Tomas Allen, en la voz de la conductora del programa 60 minutos, Trump se irritó y, molesto, replicó: “Deberías avergonzarte de leer eso porque yo no soy nada de eso”. Las risas en muchos televidentes no pudieron evitarse.

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