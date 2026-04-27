Valeria Hernández se abre paso en el futbol americano en la UAEMéx

Intermedia de Potros Salvajes

La universitarias encarna disciplina, carácter y la capacidad de desafiar los límites impuestos por los estereotipos

Toluca, Méx.- La historia de Valeria Betsaydha Hernández Arellano no comenzó en el emparrillado, sino en un recorrido deportivo diverso que, con el tiempo, la llevó a tomar una decisión poco común: abrirse paso en el futbol americano, un deporte donde hoy destaca como la única mujer en la categoría Intermedia de Potros Salvajes de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx).

Estudiante de nivel medio superior, Valeria representa mucho más que a su equipo: encarna disciplina, carácter y la capacidad de desafiar los límites impuestos por los estereotipos.

Su historia en el deporte inició desde temprana edad con disciplinas como natación, patinaje, voleibol y frontón. Sin embargo, fue su etapa como porrista la que marcó un punto de inflexión. Desde la banda, mientras animaba los partidos, descubrió la intensidad y emoción del fútbol americano, lo que despertó en ella el deseo de estar dentro del campo. “Yo quería estar ahí”, recordó.

Ese impulso la llevó a realizar tryouts e integrarse al equipo, donde actualmente se desempeña como strong safety, una posición clave que exige inteligencia, rapidez y valentía en cada jugada.

El camino no ha sido sencillo. Ser la única mujer en Intermedia ha implicado enfrentar no solo la exigencia física del deporte, sino también largos traslados, cuestionamientos externos y momentos de adversidad dentro del entorno competitivo. Aun así, su constancia ha sido fundamental para consolidarse en el equipo.

“Me he tenido que esforzar demasiado para ganarme mi lugar”, compartió. Con el tiempo, su desempeño le ha permitido ganar el respeto de compañeros y entrenadores, demostrando que su presencia en el campo es resultado de trabajo, disciplina y pasión.

Para Valeria, el futbol americano es más que un deporte: es una forma de vida. En él ha encontrado valores como la resiliencia, la constancia y la fortaleza mental, que hoy guían tanto su desarrollo personal como académico.

Además de su papel como jugadora, también se desempeña como coach en categorías infantiles, donde comparte sus conocimientos y contribuye a la formación de nuevas generaciones. Enseñar, afirmó, es una forma de retribuir al deporte lo que le ha brindado.

En su trayectoria destaca el respaldo de su madre y el acompañamiento de sus entrenadores, quienes han sido clave para mantenerse firme en los momentos más complejos.

En la actualidad, Valeria está por concluir sus estudios de bachillerato y tiene como objetivo continuar sus estudios en diseño de modas, sin dejar de lado su crecimiento deportivo. Busca completar su proceso en Intermedia y, a futuro, alcanzar la Liga Mayor.

“Voy a seguir aquí hasta donde la vida me alcance”, afirmó con determinación. Para la comunidad universitaria, su historia representa un ejemplo de perseverancia y un mensaje claro: los espacios se conquistan con trabajo, y el talento no reconoce géneros.

Entre entrenamientos, estudios y retos constantes, Valeria Hernández continúa construyendo una historia que trasciende el deporte: una historia de fuerza, identidad y transformación.