Agustín Solano y Verónica Vega Vidal amplían cosecha mexiquense en los ANUIES 2026

La delegación de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) continúa sumando preseas en los Campeonatos Nacionales ANUIES 2026, al conquistar dos medallas de bronce durante la jornada sabatina, disputada en las instalaciones de la UNAM.

El primer metal llegó en la disciplina de lucha universitaria, donde Agustín Solano, estudiante de la Facultad de Derecho, tuvo una destacada actuación en la categoría de 57 kilogramos para subir al podio y asegurar la quinta medalla para la Autónoma mexiquense.

Más tarde, en la alberca, Verónica Vega Vidal se adjudicó el tercer lugar en la prueba de los 800 metros estilo libre, tras una sólida competencia que le permitió colgarse el bronce y otorgar la sexta presea para la UAEMéx en este certamen.

Con estos resultados, la delegación mexiquense mantiene su presencia en el medallero y buscará continuar con la cosecha de triunfos en distintas disciplinas dentro de esta justa nacional.