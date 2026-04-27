Otra lujosa fiesta de morenistas

DE FRENTE Y DE PERFIL. Ramón Zurita Sahagún

Si algo está claro es que los morenistas no están dispuestos a vivir en la justa medianía que les pedía Andrés Manuel López Obrador.

Lo mismo les repite constantemente la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la que dice “los viajes lujosos y la vida lujosa no tiene que ver con el movimiento de transformación, independientemente de dónde vengan”.

Sin embargo, las palabras del ex presidente y la Presidenta actual son prédicas en el desierto, ya que los distinguidos militantes de Morena compiten para ver quién vive con más opulencia.

Gastan en viajes suntuosos, compran casas, departamentos y ranchos por doquier, usan vehículos de lujo y no hacen caso de la justa medianía que decía Benito Juárez García.

Frecuentemente se divulgan sus dispendios y, principalmente, la vida que llevan sus hijos, de despilfarro, sin recato alguno.

Pero los responsables de ello son los propios padres, los que no escatiman para cumplir los caprichos de sus familiares.

Si hace un par de meses, se publicó el lujo con que uno de los constructores favoritos de la actual administración, Juan Carlos Rojas, festejó los quince años de su hija, con una celebración a la que concurrieron personajes de la farándula como Galilea Montijo y Belinda, además de llevar como variedad a J Balvin, Xavi y Matute.

El desplazamiento de estos personajes, más los invitados, el salón en que tuvo lugar el festejo, los hospedajes, la alimentación, bebidas y demás, fueron cuantificados en poco más de 40 millones de pesos.

Rojas es un empresario petrolero beneficiado por las actuales administraciones, la pasada y la actual, con contratos que rebasan los mil millones de dólares.

Ahora ya le salió una competidora que entra en la disputa por obtener el reconocimiento de la mejor fiesta del año.

Se trata de la diputada federal morenista Bertha Ahued Malpica, quien para restañar las heridas que le dejó el año pasado ser derrotada como candidata a la alcaldía de Boca del Río y aprovechando la cercanía de la boda de su hija, decidió echar la casa por la ventana.

Qué mejor que aprovechar el recinto ferial de la feria de abril de Sevilla, España, para realizar una preboda en todo lo alto, a la que asistieron cerca de 250 invitados que disfrutaron de una divertida fiesta.

No se escatimó en nada, se rentaron tres casetas del recinto ferial, más la decoración de las mismas, 50 carruajes que incluyen mayoral, cochero y zagal, además de un suntuoso banquete de mariscos y vino blanco.

Según los datos recabados, los 250 invitados gozaron del pago de sus billetes de avión, ida y vuelta, además de hospedaje, lo que deja ver la generosidad de la anfitriona.

Bertha Ahued es la propietaria del diario “El Dictamen”, considerado el más añejo de las publicaciones nacionales.

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Finalmente, ya quedó inaugurado el tren Felipe Ángeles que corre de la CDMX al aeropuerto del mismo nombre. De esa manera dijo la presidenta Sheinbaum Pardo habrá una mayor coordinación y más facilidades para los pasajeros que usen esa terminal aérea… Morena designó a sus candidatos en los 16 distritos electorales locales de Coahuila, para las elecciones de junio próximo.

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