La “Bendita Locura” de Alicia Villarreal

Regresa al Auditorio Nacional

Tras un exitoso cierre de año, “La Jefa” del regional mexicano vuelve el próximo 14 de mayo.

Por: Asael Grande

Alicia Villarreal anunció en conferencia de prensa, su nueva gira para el 2026 titulada “Bendita Locura”. Tras el éxito de su tour anterior, “Donde Todo Comenzó 2.0”, la cantante regiomontana regresa a los escenarios para celebrar su trayectoria con una serie de presentaciones en México y Estados Unidos.

Tras un exitoso cierre de año, “La Jefa” del regional mexicano anuncia su regreso al Auditorio Nacional el próximo 14 de mayo. Una de las figuras más icónicas y queridas de la música norteña y el regional mexicano está de vuelta. Alicia Villarreal ha anunciado oficialmente el inicio de su nueva gira titulada Bendita Locura, con la cual busca reafirmar su reinado en los escenarios más importantes de nuestro país.

Tras haber cerrado con broche de oro su etapa anterior, Donde Todo Comenzó 2.0 a finales de 2025, la cantante regiomontana arranca este 2026 con una energía renovada y una producción que promete recorrer sus más grandes éxitos, además de presentar su material más reciente.

En conferencia de prensa, Alicia Villarreal, quien continúa demostrando porqué es una de las compositoras más respetadas del género, compartió que “estaré este 14 de mayo en el Auditorio Nacional; hemos preparado un show bien bonito, vamos a tener invitados sorpresa, todas las canciones son importantes para esa noche, Bendita Locura involucra todo lo que me está sucediendo, y como buena creadora de producción creo que fue un perfecto título, a aparte es una canción que da pie al nuevo disco, y las canciones en sí, toda la trayectoria que el público ha hecho en mi carrera como Alicia Villarreal, desde el Grupo Límite, ahora las canciones son lo importante, a veces quiero cantar canciones de otros artistas y me es imposible porque tengo demasiados éxitos que el público quiere escuchar que son de ellos, entonces el plus es la producción, los invitados sorpresa, las nuevas versiones, porque también para las nuevas versiones, estamos tratando de pegar con las nuevas generaciones que están escuchando otro tipo de música que, a final de cuentas el regional mexicano tiene un auge tremendo y es parte de nuestra cultura, por eso la Bendita Locura aparece en esta gira, porque es un mundo de emociones, pasamos por muchas etapas, tengo más de treinta años de carrera, así que será una experiencia ir al show con su güerita consentida”.

La “güerita consentida” del regional mexicano, actualmente, se encuentra promocionando temas como “Maldita Billetera”, junto a Lila Downs, una canción que mantiene la esencia norteña y el carácter que la han definido durante décadas, conectando con las nuevas generaciones sin perder el estilo que la catapultó a la fama mundial: “en el disco pasado, hay un tema que se llama ‘Mejor que tú’, un tema que fue difícil grabarlo, me representaba en todos los aspectos, en ese momento, y a veces hay canciones en el show que son difíciles de interpretar, esta canción ha sido un parteaguas para poder darme cuenta que a veces necesitamos de una persona, y no es así; a la Alicia del pasado le diría que ha tenido mucha voluntad, y que realmente hace la lucha”.

No te pierdas la oportunidad de vivir la Bendita Locura de Alicia Villarreal en vivo. Se presentará en el Auditorio Nacional el 14 de mayo de 2026 a las 20:30 horas. Se espera que incluya sus grandes éxitos tanto de su etapa solista como con Grupo Límite, tales como “Te quedó grande la yegua”, “Ay papacito” y “Solo contigo”.

Tras haber cerrado con broche de oro su etapa anterior, Donde Todo Comenzó 2.0 a finales de 2025.