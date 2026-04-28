Ana Sofi W convierte el caos emocional en pop con “Narcisista”

“Cantar estos temas me quita un peso de la espalda”

La artista presenta un álbum íntimo que aborda relaciones tóxicas, vulnerabilidad y amor propio

Por Arturo Arellano

Ana Sofi W presenta “Narcisista”, su primer álbum, un proyecto que se siente como leer tu diario, stalkear a tu ex y darte un speech de amor propio… todo en el mismo día.

Con una mezcla de pop rock y letras directas, el disco aborda emociones universales: obsesionarte, sobrepensar, extrañar, hartarte, volver —aunque sabes que no deberías— y, al final, elegirte a ti.

“Narcisista es porque para mí era muy importante contar una historia, mi historia, un testimonio, hablar de lo que me ha pasado a mí de principio a fin, es un álbum muy personal. Ya está disponible, es súper pop rock, con sonidos muy dosmileros, sonidos Avril Lavigne, Paramore, popero, pero en ese rumbo rockero, pop, punk”, explicó en entrevista.

Vulnerabilidad y catarsis

La cantante reconoce que el proceso creativo fue tan natural como complejo “Es complicado y sencillo, por un lado escribes más fácil de lo que te está pasando, esa es la inspiración, cuentas lo que viviste, pero al mismo tiempo es difícil volverte tan vulnerable, mostrarte como en tu faceta más triste, que no te das cuenta de lo mal que estabas en una relación y cómo la gente que te rodeaba estaba preocupada por ti, por esa manipulación de la que eras víctima”, compartió.

Para Ana Sofi, el disco no solo representa una liberación personal, sino también una herramienta para otros “Este álbum es catártico, cantar estos temas me quita un peso de la espalda y espero pueda ayudar a otras personas”.

Un eco en quienes la escuchan

El impacto del álbum ya se refleja en su público “Justo ahora que tuve un show donde canté todo el disco completo, mucha gente me dijo que ha logrado salir de relaciones con gente narcisista gracias a estas canciones. Entonces esto ha sido una terapia para mí, pero también para otras personas, que se ayudan de mi historia, de mis palabras”.

Aunque el álbum se centra en una relación amorosa, la artista subraya que el tema es más amplio “Un narcisista se puede encontrar en todos lados, un padre, una madre, un hermano, amigos. El daño que hacen es parecido, porque un narcisista te controla, te manipula, te denigra, te hace sentir chiquito, independientemente del lugar que ocupe en tu vida. Si bien el disco se dirige a una relación romántica, no deja de ser un disco que hable de una persona narcisista en cualquier contexto”.

También compartió un consejo para quienes atraviesan este tipo de situaciones “El consejo frente a una persona narcisista es entender que no es tu culpa, que lo aceptes, vive el proceso, rodéate de gente que te quiere, porque en este tipo de relaciones hay que tener un círculo de apoyo, es importante porque te sientes solo”.

Sanar mientras se crea

El proceso personal de la artista ocurrió en paralelo a la creación del álbum “Mi proceso fue viviendo la relación, cuando estaba escribiendo el disco aún no salía de esa situación, pero me comencé a cuestionar, lo que estaba viviendo no estaba bien, lo entendí, lo fui sanando, lloré, fui a terapia y terminé por entender”.

Ana Sofi W adelantó que llevará este proyecto al escenario muy pronto “Estoy a punto de anunciar una gira, hay que cantar este disco en vivo en muchas ciudades, estoy cerca de anunciar. Es un show para llorar, brincar, bailar, reírte, pasarla bien y sobre todo para sanar”.

Además, dejó claro que su carrera continuará en constante movimiento “Voy a seguir sacando música, no voy a parar, porque la industria va muy rápido, ahorita le doy espacio al disco, pero no tanto”.

Sobre su futuro creativo, agregó “Quiero hablar ahora de lo que vivo actualmente, de las cosas que me hacen feliz, lo mismo que fue ‘Narcisista’ en su momento, ahora que ya salí de eso, ahora quiero”.