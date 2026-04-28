Devela el alcalde Isaac Montoya una placa de “Recinto Incluyente” en lienzo charro

Homenaje a don Héctor López Becerril

Naucalpan Méx.- En una jornada marcada por la tradición y el orgullo nacional, la Asociación de Charros General Manuel Ávila Camacho conmemoró su 83° aniversario, donde no solo celebró más de ocho décadas de historia, sino que rindió un emotivo homenaje a la trayectoria de don Héctor López Becerril, figura clave para esta institución, al que asistió el alcalde Isaac Montoya Márquez.

En el marco de la celebración, el presidente municipal develó la placa «Recinto Incluyente», que fue colocada sobre uno de los accesos de entrada al lienzo, ya que es un camino que facilita el acceso a las personas con discapacidad que cuentan con silla de ruedas.

Durante su intervención, el alcalde expresó su gratitud por la invitación y subrayó el peso histórico que la asociación tiene para el municipio. «Esta asociación es un pilar representativo de Naucalpan. Su importancia a nivel nacional en la charrería es innegable, con una historia llena de grandes hazañas que nos otorgan identidad y orgullo», destacó el alcalde.

La historia de esta asociación se remonta a hace más de 80 años, cuando la familia Becerril, en conjunto con otras familias pioneras de Naucalpan, decidieron organizarse como una asociación. Este esfuerzo fue fundamental para dar estructura y forma a la charrería como el deporte nacional por excelencia, colaborando estrechamente con otras organizaciones del país.

Para engalanar el ruedo en esta fecha tan significativa, el evento contó con la participación especial de la Asociación Nacional de Charros de la CDMX. La Asociación de las Amazonas del Estado de Hidalgo.