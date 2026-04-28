Logra el DIF Atizapán recolectar más de 1 kilómetro de juguetes

Serán entregados los días 2 y 3 de mayo

Atizapán de Zaragoza, Méx.- Resultado de la iniciativa impulsada por la presidenta honoraria del Sistema Municipal DIF, Paty Arévalo, esta institución logró recolectar 1.2 kilómetros de juguetes, los cuales serán entregados a las y los menores atizapenses con motivo del Día del Niño y de la Niña.

“Gracias a su empatía, solidaridad y compromiso voluntario, hoy celebramos haber alcanzado poco más de 1,200 metros de juguetes, lo que se traducirá en cientos de sonrisas de nuestras niñas y niños”, afirmó Paty Arévalo.

Dichos juguetes fueron donados por escuelas públicas y privadas, empresas del municipio, dependencias municipales, organizaciones y ciudadanía en general, quienes durante cuatro días se sumaron a esta hermosa y noble causa, en favor de la niñez atizapense.

La entrega de los juguetes a las y los pequeños de Atizapán se realizará los días 2 y 3 de mayo en grandes festejos que llevará a cabo el Sistema Municipal DIF, mismos que se sumarán a las celebraciones que el Alcalde Pedro Rodríguez ha preparado para la niñez del municipio.

Entre los donadores de juguetes se encuentran, además de las distintas dependencias municipales, el Sindicato Único de Trabajadores de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de México (S.U.T.E.Y.M), el Club de Golf Hacienda, Colegio Kipling, Green Hills, Splendi, Baden Powell y Olivia Mendez de Capistrano.