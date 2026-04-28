Ecatepec ha recolectado más de 51 mil ton de basura en este año

En barrancas y vía pública

Ecatepec, Méx.- Más de 51 mil toneladas de basura han sido recolectadas durante este año por el gobierno municipal, sobre todo de barrancas, camellones y vía pública, lo que equivale a llenar cinco veces el estadio Azteca.

La alcaldesa Azucena Cisneros Coss aseguró que recolectar tal cantidad de basura demuestra el enorme esfuerzo del gobierno municipal por lograr un Ecatepec limpio, con lo que también previenen inundaciones durante la temporada de lluvias, al evitar taponamientos de cauces y drenajes.

Añadió que el país está en un momento límite en cuanto a contaminación ambiental, lo que afecta la recarga de mantos freáticos y la calidad de vida de las personas, por lo que es necesario generar ambientes sanos y sustentables, y repensar el tema de la basura como algo integrador y no como un elemento que se desecha.

Carlos Cruz Ramos, director de Servicios Públicos de Ecatepec, reiteró que del 1 de enero al 23 de abril de este año recolectaron 51 mil 436.64 toneladas de basura, de las cuales 19 mil 530 son de camellones, 10 mil 48 de escuelas, cinco mil 22 de recolección domiciliaria y 16 mil 805 toneladas de otros sitios.

Recordó que el año pasado Ecatepec registró saldo blanco durante la temporada de lluvias, a pesar de que hubo tormentas intensas, debido sobre todo a las jornadas de limpieza de barrancas, cauces y vialidades realizadas de manera preventiva por trabajadores del Ayuntamiento.

Este año, el gobierno de Ecatepec puso en marcha el programa Camellones Seguros en 19 vialidades, donde alrededor de 500 trabajadores se dedican diariamente a la limpieza de 91 kilómetros lineales, por lo que hasta el momento han retirado 19 mil 530 toneladas de basura.