Inaugura el gobierno de Tlalnepantla Cocina del Bienestar en Buenaventura

Tlalnepantla, Méx.- Con la finalidad de combatir la carencia alimentaria y apoyar el bolsillo de las familias, el alcalde Raciel Pérez Cruz inauguró formalmente la Cocina del Bienestar en la comunidad de San Buenaventura. Este proyecto representa la recuperación estratégica de un espacio público que ha sido transformado en un comedor comunitario equipado, donde se ofrecerán comidas completas y nutritivas a un costo accesible para los habitantes de la zona. La puesta en marcha de esta cocina responde a la necesidad de fortalecer los lazos de solidaridad vecinal y asegurar que ningún sector de la población se quede atrás en el acceso a sus derechos básicos.