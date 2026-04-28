“México es a todo dar”… ¿o no Carlos Macías?

En medio del caos, el artista pone un alto

Un tema conmovedor, que te apasiona y te hace llorar

Y es que si bien es cierto que hoy con tantas opciones digitales muchos artistas quieren probar más avances tecnológicos más importantes, aunque poco les importe la esencia de la música y de su profesión, el gran Carlos Macías pone un alto y les dice a todos los mexicanos y extranjeros, artistas y público, que: “México es a todo dar”.

Se trata de un tema conmovedor, que te apasiona, te hace llorar, pero que sobre todo todo te hace sentirte orgulloso de nuestro país, de nuestra comida, de nuestra vestimenta, de nuestra costumbre, de nuestros artistas, deportistas y de todo lo que México representa.

Lo mismo hace referencia al maestro Manzanero que al legado de Roberto Cantoral, Frida, el Santo y Julio César Chávez.

“México es a todo dar” más que una canción es un himno que hace brillar mucho más nuestras trajineras, nuestro Cañón del sumidero, nuestro Tenampa, nuestro mariachi, es que la hermosura de México es incalculable.

Sin lugar a dudas, estamos frente a una canción llena de simbolismos, amor, fe y mucha esperanza. La tonada difícilmente la dejarás pasar de largo, el coro lo recordarás todo el día y las imágenes te traerán recuerdos imborrables.

“México es a todo dar” ya está en todas las plataformas y los invitamos a que la escuchen y la vean, porque hasta hoy es el mejor trabajo lírico musical del gran cantautor Carlos Macías.

Y recuerden que este 21 de mayo a las 20:30. Hrs Carlos Macías ofrecerá un concierto icónico en el Centro Roberto Cantoral!!!