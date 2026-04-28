CIRQUE DU SOLEIL REGRESA CON ECHO

UN AUDAZ Y NUEVO ESPECTÁCULO BAJO LA GRAN CARPA







Cirque du Soleil se enorgullece de regresar a México con su más reciente espectáculo, ECHO, una historia sobre la conexión, la intención y las uniones simbióticas entre los humanos y el reino animal.

Impulsado por el poder del cambio, la esperanza de la juventud y el valor de la empatía, ECHO sigue a una joven curiosa llamada FUTURE, mientras se adentra en un mundo de fantasía que explora nuestro vínculo sagrado con los animales y la naturaleza. Cuando FUTURE y su mejor amigo, el PERRO, se encuentran con un misterioso CUBO, aprenden rápidamente cómo sus acciones tienen el poder de moldear este mundo, y que, si nos unimos, podemos crear el mundo en el que todos queremos vivir.

El vigésimo espectáculo bajo la Gran Carpa de Cirque du Soleil trae visuales audaces y una estética única en gira, contando con una banda sonora oficial que captura la esencia de la profundidad emocional del show, mientras eleva sus asombrosas acrobacias y narrativa con voces en vivo e intrincadas armonías. Lleno de personajes vibrantes, música inspiradora, luces y proyecciones sorprendentes, además de hazañas acrobáticas nunca vistas, ECHO invita a la audiencia a un viaje a través de un universo de maravillas y posibilidades infinitas.

Escucha el álbum de ECHO en todas las plataformas principales de streaming y descarga la portada del álbum aquí.

Información de Boletos

Los boletos estarán en preventa Banamex el 29 y 30 de abril, y un día después los podrás adquirir en las taquillas de los inmuebles o a través de www.ticketmaster.com.mx para Guadalajara y Ciudad de México; para la temporada en Querétaro, será a través de www.eticket.mx.

Acerca de Cirque du Soleil Entertainment Group

Cirque du Soleil Entertainment Group es líder mundial en entretenimiento en vivo. Desafiando durante cuatro años los límites de la imaginación, la compañía de entretenimiento artístico aporta su enfoque creativo a una gran variedad de formas artísticas, como espectáculos en vivo, producciones multimedia, contenido de larga duración, música, experiencias inmersivas y eventos especiales. Desde su creación en 1984, más de 400 millones de personas han sido inspiradas en 6 continentes y 86 países. La empresa canadiense emplea actualmente a casi 4,000 empleados, incluyendo a 1,200 artistas de más de 80 nacionalidades diferentes. Para más información sobre Cirque du Soleil Entertainment Group, por favor visita cirquedusoleil.com.