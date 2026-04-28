Las devoluciones de impuestos podrían romper el récord de 2025

Mayor simplificación y mejor educación fiscal

Alcanzarían los 48,587 mdp ; e año pasado alcanzaron 43,615 mdp

A los contribuyentes les podría estar esperando un saldo promedio de $5,881 pesos

El 30 de abril termina la temporada de declaración anual de impuestos de personas físicas en México. Los datos más recientes del SAT revelan una tendencia inequívoca: cada año más mexicanos presentan su declaración y cada año más mexicanos reciben una devolución. Las cifras de 2024 y 2025 lo confirman con contundencia.

Dos años de récords consecutivos:

Las cifras más recientes del SAT muestran que las devoluciones de ISR a personas físicas han alcanzado niveles históricos en los últimos dos años:

2024

5,699,689 devoluciones autorizadas en 2024

$40,687 mdp importe total devuelto en 2024

+4.2% crecimiento en número de trámites respecto a 2023

+15.6% crecimiento en el importe total respecto a 2023

2025

7,417,369 devoluciones autorizadas en 2025, el mayor número en la historia

$43,615 mdp importe total devuelto en 2025

+30.1% crecimiento en número de trámites respecto a 2024

+7.2% crecimiento en el importe total respecto a 2024

En conjunto, entre 2024 y 2025 el número de devoluciones creció a una tasa promedio anual del 17.2%, mientras que el importe total devuelto creció a una tasa promedio anual del 11.4%, por lo que este año, de mantenerse la misma tendencia, se estima que el monto total de devoluciones sea de $48,587 millones de pesos.

¿Por qué crecen las devoluciones? Mayor simplificación y mejor educación fiscal

Según el análisis de TaxDown, la aplicación líder en México, diseñada para simplificar la presentación de tu declaración anual ante el SAT y recuperar el 100% de saldos a favor, el crecimiento sostenido en el número de trámites y montos devueltos no es casualidad. En gran medida responde a factores estructurales que se han consolidado en los últimos años:

Las campañas de difusión del SAT han logrado que más contribuyentes conozcan sus derechos y obligaciones fiscales.

La digitalización del proceso de declaración impulsada por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones y el SAT ha reducido significativamente las barreras de acceso, permitiendo que contribuyentes que antes no declaraban -por la complejidad de los trámites- ahora lo hagan de forma más sencilla.

El crecimiento del acceso a plataformas de tecnología fiscal como TaxDown ha acelerado este proceso, acompañando a los contribuyentes de la mano y eliminando el miedo o la confusión que históricamente ha rodeado a la declaración anual.

El resultado es visible: en 2025 se registraron 7.4 millones de devoluciones, frente a los 1.9 millones de 2015. Es decir, el número de transacciones se cuadruplicó en 10 años, lo que refleja una transformación profunda en la cultura fiscal de los mexicanos.

Qué revelan los datos

Con cientos de miles de usuarios a través de la plataforma, TaxDown confirma que la tendencia nacional se replica — y se amplifica — entre sus usuarios.

El 80% de los usuarios de TaxDown que completan su declaración recibe una devolución del SAT

El 42% de los usuarios de esta plataforma fiscal presentan su declaración por primera vez.

Estos datos refuerzan una conclusión clara: hay un cambio sustantivo en la cultura fiscal de los mexicanos y la mayoría de las personas físicas tienen saldo a favor. El principal obstáculo no es el resultado fiscal, es la falta de información y el temor a un proceso que hoy es más simple que nunca.

Una oportunidad que no se debe dejar pasar: declarar antes del 30 de abril

La temporada de declaración anual 2025 inició el 1 y termina el 30 de abril. Son 30 días para presentar la declaración, recuperar el saldo a favor y cumplir con las respectivas obligaciones fiscales. Quienes no declaren en tiempo y forma estarían perdiendo la posibilidad de recibir con un 80% de probabilidad un promedio de $5,881 pesos.