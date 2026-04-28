Sheinbaum Pardo destaca coordinación entre fuerzas federales en lucha antinarco

Detención de “El Jardinero”

“Hay mucha coordinación entre Defensa, Marina, SSPC y todas las instituciones vinculadas con la seguridad”, señala

La presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo destacó las detenciones de capos realizadas el lunes en Nayarit, las cuales calificó como reflejo de la coordinación que hay entre instituciones de seguridad.

Tras reportarse la detención en Nayarit de Audias Flores Silva, “El Jardinero”, y quien es señalado como posible sucesor de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, ex líder del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la jefa del Ejecutivo federal dijo que las aprehensiones “son muy relevantes y muestran la coordinación del gabinete de seguridad federal.

Hay mucha coordinación entre Defensa, Marina, Seguridad y todas las instituciones vinculadas con la seguridad; lo que tiene que ver con el avance en el país de la inteligencia y la investigación que es uno de nuestros ejes, y los resultados que se dan”, agregó

Durante su conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional, agregó que “no solamente es que se detenga a un personaje de la delincuencia organizada, un presunto delincuente mayor, (sino) lo que representaba esta persona en términos de extorsión, de robo y de tráfico de estupefacientes, pero para la gente lo que significaba en términos de extorsión y otros delitos”.

A la vez, recalcó que en ese tipo de operativos, “puede haber información que proporcione alguna institución del gobierno de Estados Unidos, pero tiene que ser en el marco de entendimiento que se tiene, necesariamente, y no de la operación en tierra con elementos de alguna de las agencias de investigación, eso era día con día en el periodo de Calderón. Todos los mexicanos somos celosos de nuestra independencia y en particular el gobierno de México también, éste gobierno y el del presidente Andrés Manuel López Obrador, y antes ya que se juzgue”.

Insistió que todos los días encabeza una reunión de seguridad, y aunque ella se retira para la conferencia de prensa, el gabinete de seguridad sigue trabajando.

En tanto, sobre el caso del contralmirante de la Secretaría de Marina Armada de México, Fernando Farías Laguna, detenido en Argentina luego de ser señalado de encabezar una red de tráfico de hidrocarburos desde Estados Unidos que ingresaban al país mediante esquemas de huachicol fiscal, la mandataria destacó que la Fiscalía General de la República es la que lleva la investigación, pero apuntó que “lo que se está pidiendo es la deportación, porque entró con pasaporte falso, o la extradición en todo caso, ya la fiscalía tendría que determinarlo”.

Repunta empleo formal en marzo

Por su parte, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), afirmaron que en el primer trimestre del año hay un incremento de 422 mil personas con ocupación laboral comparado con el mismo periodo del año pasado, y afirmaron que en empleo formal hubo un repunte en el mes de marzo.

Tras presentar las estadísticas en esta materia en la conferencia de prensa diaria en Palacio Nacional, la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, sintetizó: “422 mil empleos más, entre (el periodo) enero-marzo de 2025, (comparado con) el de enero-marzo del 2026. Marzo de 2026; el marzo de mayor número de empleos formales de la historia”.

A su vez, Marath Baruch Bolaños, titular de la STPS, afirmó que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), en marzo del presente año 60.2 millones de personas estaban ocupadas en el país. Indicó que la medición que se debe comparar es con los mismos meses o periodo de años anteriores, lo que, insistió, deja un saldo de 422 mil personas más con una ocupación al compararlo con el año previo.

Destacó que México registra una de las tasas de desocupación más bajas de la OCDE producto, dijo, “de una economía que sigue ofreciendo oportunidades”.

También refirió que la tasa de desocupación se ubicó en 2.7 por ciento en enero, y en marzo alcanzó el 2.4 por ciento, “con una reducción sostenida”.

En tanto, “actualmente la pobreza laboral se encuentra en su punto más bajo desde que se tiene registro”. Desde enero de 2019 se han creado 6.9 millones de empleos, de los que 4 millones son empleos formales.

Mientras tanto, Zoé Robledo, director general del IMSS, sostuvo que “muchos analistas tomaron la estimación del ENOE y la usaron como si fuera la de puestos de trabajo formal registrados ante el IMSS”. Y aunque se reportó que el empleo formal se había caído, eso “contrasta con los datos del IMSS”.

Los registros del IMSS, apuntó, no es una encuesta, sino el reporte de personas con empleo formal, y explicó que en lo que va del año 2026, se han creado más de 207 mil empleos, mientras que para marzo se alcanzaron los 22 millones 724 mil empleos. Agregó que el promedio de salario es de 663.5 pesos diarios.

Se busca reducir aún más el precio del diésel

La presidenta Claudia Sheinbaum busca, en nueva reunión con gasolineros, mayor reducción del precio del diésel en menos de 28.28 pesos y mantener la venta de la gasolina regular en máximo 24 pesos.

Esto, luego de la firma del acuerdo entre la Federación con la banca mexicana y empresas emisoras de vales para disminuir las comisiones de los pagos con tarjetas y vales en las estaciones de servicio.

La mandataria destacó que estas acciones forman parte del objetivo de la Federación para evitar la inflación y que condiciones internacionales afecten negativamente los bolsillos de las familias mexicanas.

”Nosotros trabajamos todos los días para que su ingreso alcance y que no haya inflación. Antes nada más decían ‘pues que el Banco de México suba las tasas de interés y ya con eso se acaba la inflación’; primero, es un decir que se acaba toda la inflación.

“Y, segundo, al subir las tasas de interés provoca otros problemas en la economía mexicana. Y no todo es macroeconómico, mucho tiene que trabajarse: hemos logrado un muy buen acuerdo para la gasolina, vamos a bajarle todavía más al precio del diésel”, comentó.

Añadió que de manera paralela su administración trabaja con productores y comercializadores para reducir el precio de diversos productos perecederos como el jitomate, que ha registrado un alza en las últimas semanas.