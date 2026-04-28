¡Dudas y esperanza! Aguirre convoca 20 de Liga MX para fogueo

Solo 12 base; ¿suficiente contra potencias? Chivas lidera con 5

Doble perdón FIFA en amarillas y alerta trata en el Mundial casero

Por Arturo Arellano

¿Esta la lista que nos va a llevar al quinto partido? Javier Aguirre digna el anuncio un día tarde, con 20 de Liga MX que suenan a conformismo puro. Chivas manda cuatro base, Doce «fijos» para amistosos y sparrings de relleno; suena más a un experimento riesgoso, que una lógica que nos tape la boca. La FIFA al menos salva el drama con doble amnistía amarilla, ¡bravo! Pero, por otro lado, la trata de personas… con millones viniendo y 96% sin denuncia, nos empuja a la incredulidad total sobre este torneo, pero soñemos: si la Hormiga pica y Vega vuela, quizás nos den la campanada. ¡Vasco, sorpréndenos, carajo!

Aguirre revela 20 locales este 28 de abril, concentración desde 6 de mayo por 5.5 semanas; 12 base para lista FIFA del 1 junio, 8* sparrings de futuro. Chivas domina (5), Toluca-Tijuana (3-4). Mayoría sin Liguilla, liberados por clubes. ¿Confianza o más de lo mismo?

No. Nombre Club Posición 1 Raúl Rangel Chivas Portero 2 Carlos Acevedo Santos Portero 3 Óscar García* León Portero 4 Luis Rey* Puebla Defensa 5 Israel Reyes América Defensa 6 Eduardo Águila* San Luis Defensa 7 Jesús Gómez* Tijuana Defensa 8 Denzell García* FC Juárez Defensa 9 Jesús Gallardo Toluca Defensa 10 Luis Romo Chivas Medio 11 Erik Lira Cruz Azul Medio 12 Brian Gutiérrez Chivas Medio 13 Iker Fimbres* Rayados Medio 14 Gilberto Mora Tijuana Medio 15 Jairo Torres* FC Juárez Medio 16 Roberto Alvarado Chivas Medio 17 Kevin Castañeda* Tijuana Delantero 18 Alexis Vega Toluca Delantero 19 Guillermo Martínez Pumas Delantero 20 Armando González Chivas Delantero

Jugador por jugador

La convocatoria destaca por un equilibrio entre porteros de garantías, defensas de pierna fuerte y delanteros que atraviesan un momento dulce en el Clausura 2026.

La convocatoria destaca por un equilibrio entre porteros de garantías, defensas de pierna fuerte y delanteros que atraviesan un momento dulce en el Clausura 2026. Aguirre ha sido claro: quien no rinda en el día a día, no estará en la lista final que se entregará a la FIFA el 1 de junio.

Los Guardianes del Arco:

Raúl «Tala» Rangel (Chivas): Se ha consolidado como el arquero más regular. Su juego de pies y su capacidad para achicar en momentos críticos le dan la ventaja para ser el titular.

Se ha consolidado como el arquero más regular. Su juego de pies y su capacidad para achicar en momentos críticos le dan la ventaja para ser el titular. Carlos Acevedo (Santos): La resiliencia hecha persona. Tras un ciclo lleno de lesiones, su liderazgo en la Comarca lo trae de vuelta. Es el alma del vestidor.

La resiliencia hecha persona. Tras un ciclo lleno de lesiones, su liderazgo en la Comarca lo trae de vuelta. Es el alma del vestidor. Óscar García (León): Aunque llega con el asterisco de sparring, su llamado premia la excelente campaña con los esmeraldas. Es el futuro de la portería nacional.

La Muralla Defensiva:

Israel Reyes (América): Versatilidad pura. Puede jugar como central o lateral, y su salida con balón controlado es vital para el esquema de Aguirre.

Versatilidad pura. Puede jugar como central o lateral, y su salida con balón controlado es vital para el esquema de Aguirre. Jesús Gallardo (Toluca): El veterano de mil batallas. Con dos mundiales a cuestas, su experiencia por la banda izquierda es el equilibrio que necesita un equipo lleno de jóvenes.

El veterano de mil batallas. Con dos mundiales a cuestas, su experiencia por la banda izquierda es el equilibrio que necesita un equipo lleno de jóvenes. Luis Rey (Puebla) y Eduardo Águila (San Luis): Ambos como sparrings, representan la renovación generacional que tanto se exigía. Son centrales altos, fuertes y con buen juego aéreo.

El Motor del Medio Campo:

Luis Romo (Chivas): El mariscal. Su capacidad para romper líneas y su llegada al área rival lo convierten en la pieza más importante del centro del campo.

El mariscal. Su capacidad para romper líneas y su llegada al área rival lo convierten en la pieza más importante del centro del campo. Gilberto Mora (Tijuana): La joya de la corona. Con apenas 17 años, Mora ha deslumbrado a propios y extraños. Aguirre lo lleva para que empiece a sentir el peso de la selección mayor.

La joya de la corona. Con apenas 17 años, Mora ha deslumbrado a propios y extraños. Aguirre lo lleva para que empiece a sentir el peso de la selección mayor. Iker Fimbres (Rayados): Dinamismo y recuperación. Un jugador que no da un balón por perdido y que será fundamental en el desgaste físico de los partidos de preparación.

El Grito de Gol:

Armando «La Hormiga» González (Chivas): No toma refresco, estudia la universidad y solo piensa en el gol. Su humildad fuera de la cancha se transforma en voracidad dentro de ella. Es el delantero del momento.

No toma refresco, estudia la universidad y solo piensa en el gol. Su humildad fuera de la cancha se transforma en voracidad dentro de ella. Es el delantero del momento. Alexis Vega (Toluca): El talento diferencial. Si Vega está bien físicamente, es capaz de ganar partidos por sí solo con su disparo de media distancia.

El talento diferencial. Si Vega está bien físicamente, es capaz de ganar partidos por sí solo con su disparo de media distancia. Guillermo Martínez (Pumas): El plan B perfecto. Un rematador de área que ofrece esa variante de juego directo cuando el partido se cierra.

Dato Curioso: De los convocados, 12 jugadores son considerados la «base fija» que Aguirre planea mantener incluso cuando lleguen los futbolistas de Europa como Santiago Giménez o Edson Álvarez.

La Hoja de Ruta: Tres Batallas antes de la Guerra

México iniciará su concentración el 6 de mayo. El plan aprobado por los dueños de los clubes permitirá que el «Vasco» tenga a sus jugadores de tiempo completo para enfrentar tres duelos cruciales:

Viernes 22 de mayo vs. Ghana (Puebla): Un examen físico ante la potencia de las «Estrellas Negras».

Un examen físico ante la potencia de las «Estrellas Negras». Viernes 30 de mayo vs. Australia (Rose Bowl, CA): La oportunidad de jugar en un estadio mundialista ante una de las aficiones más grandes del mundo.

La oportunidad de jugar en un estadio mundialista ante una de las aficiones más grandes del mundo. Jueves 4 de junio vs. Serbia (Toluca): El último ensayo general, donde se definirán los cortes finales.

La doble amnistía de FIFA

El Mundial 2026 será el más grande de la historia con 48 selecciones, y la FIFA no quiere que el espectáculo sufra bajas sensibles por tarjetas amarillas acumuladas. En el Consejo de la FIFA en Vancouver, se debate una propuesta que cambiará la estrategia de los directores técnicos.

Hasta ahora, las amarillas se limpiaban después de los cuartos de final para que nadie se perdiera la final por una amonestación leve. Sin embargo, con el nuevo formato que incluye una ronda de dieciseisavos, un finalista debe jugar ocho partidos. Esto eleva exponencialmente el riesgo de sanciones.

La propuesta de «Doble Limpia»

Tras la fase de grupos: Todas las amarillas individuales desaparecen. Los jugadores inician los dieciseisavos de final con el historial limpio.

Todas las amarillas individuales desaparecen. Los jugadores inician los dieciseisavos de final con el historial limpio. Tras los cuartos de final: Se realiza una segunda limpieza. Esto garantiza que las estrellas lleguen a las semifinales y a la gran final sin el «freno de mano» que supone estar apercibido.

«Es una medida razonable para proteger la inversión de las aficiones que pagan por ver a los mejores», señala el reporte de The Athletic. Aguirre deberá instruir a sus jugadores sobre cuándo ser agresivos y cuándo aprovechar estos «borrones» reglamentarios.

Trata de personas: El mundial eleva la alerta roja en México

Detrás de las luces de los estadios y la euforia de los goles, se esconde una amenaza persistente. La Copa Mundial de la FIFA 2026 ha encendido las alarmas de las autoridades mexicanas y organizaciones internacionales ante un posible incremento en los casos de trata de personas.

Según datos del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia, en México el 96% de los casos de trata no se denuncian. Es un delito que vive en las sombras. En 2025 se abrieron 635 carpetas de investigación, pero los especialistas coinciden en que esto es solo la punta del iceberg.

Aissa Gueye, de la organización Sintrata, advierte que el flujo masivo de turistas —se esperan millones de visitantes en las tres sedes mexicanas— es el escenario ideal para los tratantes. «El anonimato que brinda una multitud y el consumo elevado de sustancias son factores de riesgo que los criminales aprovechan», señala.

Modalidades de un crimen invisible:

-Explotación Sexual (51%): Es la modalidad más común en grandes eventos deportivos. Los grupos vulnerables son principalmente menores de entre 13 y 17 años.

-Trabajo Forzado (25%): Con la construcción de infraestructura y la demanda de servicios, muchas personas son enganchadas con falsas promesas de empleo.

-Captación Digital: En una era hiperconectada, el 45% de las víctimas son reclutadas a través de redes sociales y videojuegos, un dato escalofriante que pone en peligro a los jóvenes desde sus propios hogares.

Organizaciones como la UNODC (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito) han lanzado una iniciativa para capacitar a «ciudadanos clave»: recepcionistas de hoteles, taxistas y personal de aeropuertos. El objetivo es identificar señales de alerta:

-Personas que parecen estar bajo control constante de otros.

-Individuos que no poseen sus documentos de identidad.

-Signos visibles de miedo o descuido personal.

«Es mejor una falsa alarma que guardar silencio», concluye Gueye. La Línea Nacional contra la Trata de Personas (800 55 33 000) estará operando las 24 horas durante el torneo. México tiene el reto de demostrar que puede organizar el mejor mundial de la historia, siendo también el más seguro para todos.

El más joven: Gilberto Mora (17 años) podría convertirse en uno de los jugadores más jóvenes en debutar en un ciclo mundialista con México.

Gilberto Mora (17 años) podría convertirse en uno de los jugadores más jóvenes en debutar en un ciclo mundialista con México. La base universitaria: Armando González no solo es letal en el área, también continúa sus estudios universitarios, rompiendo el estigma del futbolista alejado de los libros.

Armando González no solo es letal en el área, también continúa sus estudios universitarios, rompiendo el estigma del futbolista alejado de los libros. Cifra récord: Se espera que el flujo migratorio durante los 13 partidos en México supere los 3 millones de visitantes nacionales e internacionales.