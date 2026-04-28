Rehabilitan cárcamo “Vicente Villada” para proteger a 25 mil habitantes de inundaciones en Nezahualcóyotl

Entrega de Delfina Gómez

La gobernadora Delfina Gómez Álvarez entregó la rehabilitación electromecánica del cárcamo de bombeo “Vicente Villada”, en Nezahualcóyotl, obra que reduce el riesgo de inundación y fortalece el sistema de drenaje en la zona oriente del Estado de México, en beneficio de más de 25 mil habitantes.

La obra representó una inversión de aproximadamente 30 millones de pesos y eleva la capacidad de operación del sistema a 7 metros cúbicos por segundo, informó la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM).

Los trabajos comprendieron el mantenimiento a equipos electromecánicos, la construcción de la descarga del cárcamo, la instalación de cinco bombas verticales y un equipo sumergible de alta capacidad, la rehabilitación del cuarto de motores y polipastos, así como el desazolve y limpieza en puntos críticos del colector Villada.

El cárcamo “Vicente Villada” opera como uno de los principales puntos de desalojo pluvial del municipio. Su rehabilitación mejora el flujo hidráulico en una de las zonas con mayor historial de afectaciones por lluvias y encharcamientos.

Durante el evento de entrega, la gobernadora Gómez Álvarez señaló que este tipo de infraestructura, aunque no es visible para la población, incide directamente en la vida cotidiana. Destacó la coordinación entre el Gobierno del Estado de México, los gobiernos municipales y el gobierno federal como factor para la atención de servicios básicos.