Usar pasaportes falsos, opción de funcionarios mexicanos prófugos

Fallidos intentos de evadir la Interpol

El caso del contralmirante Fernando Farías Laguna se suma al de otros servidores públicos que habrían recurrido a estos documentos para tratar de huir de la justicia

Para huir del país, varios funcionarios mexicanos acusados de diversos delitos como corrupción, lavado de dinero, delincuencia organizada, entre otros delitos, cambian sus nombres y hasta usan documentación falsa para no ser identificados por la Interpol y lograr refugiarse en otras naciones.

El caso detectado más reciente es el ex contralmirante de la Secretaría de Marina, Fernando Farias Laguna, señalado por presuntamente liderar una red de huachicol fiscal, usó un pasaporte falso en el que se hacía pasar por ciudadano guatemalteco bajo el nombre de Luis Lemus Ramos, nacido el 14 de octubre de 1980, para no ser identificado por la Interpol y poderse refugiar en otros países.

El documento falso

El documento apócrifo contenía la leyenda “República de Guatemala, Centroamérica”, el escudo institucional del RENAP, la bandera de Guatemala y datos personales falsos. Su nombre para eludir a la justicia mexicana: Luis Lemus Ramos.

De acuerdo con la ministra de Seguridad argentina, Alejandra Monteoliva, Farías Laguna habría viajado desde Colombia e ingresado a Argentina el 1 de abril, donde fue detenido en el barrio de Palermo, una zona cercana al Río de la Plata.

“Ingresó a Argentina con identidad falsa, venía desde Colombia con un pasaporte guatemalteco trucho. Es Fernando Farías Laguna (…), buscado por la CIA y con alerta roja de Interpol. Está acusado de crimen organizado, corrupción, robo de combustible e intento de homicidio a funcionarios mexicanos”, declaró Monteoliva, en un video publicado en la red social X.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Omar García Harfuch, detalló que la captura fue posible gracias a mecanismos de cooperación internacional e intercambio de información entre autoridades mexicanas y argentinas.

El uso de pasaportes falsos en casos de fuga internacional

El uso de documentación falsa para evadir a la justicia internacional ha sido una constante en diversos casos de alto perfil recientes, como a continuación se ejemplifica.

Hernán Bermúdez Requena

Hernán Bermúdez Requena, supuesto líder de “La Barredora” y exsecretario de Tabasco, fue localizado en Paraguay. Al momento de su captura, las autoridades paraguayas informaron que habría ingresado al país de manera irregular.

Javier Duarte

Javier Duarte, prófugo de la justicia desde el 13 de octubre de 2016, fue detenido en abril de 2017 en Guatemala, en un lujoso hotel donde había reservado una habitación bajo el nombre de “Alejandro”.

Aunque las autoridades no confirmaron el aseguramiento de documentación falsa en ese momento, en Tapachula, Chiapas, se reportó la detención de un sujeto identificado como Mario Medina, quien portaba un pasaporte falso con la fotografía del exgobernador, con un bigote pequeño y el nombre de “Alex Huerta”.

De acuerdo con el diario Reforma, Medina es primo de Karime Macías, esposa de Duarte, y tenía licencia para pilotar avionetas.

Tomás Yarrington

El exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba, acusado de lavado de dinero, fue detenido en Florencia, Italia, en 2017. Durante su captura, se informó que portaba diversos documentos de identificación falsos.

En conjunto, estos casos se suman a una serie de investigaciones que evidencian el uso de identidades y documentos falsos como herramienta para intentar evadir órdenes de captura internacionales.